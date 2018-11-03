邱議瑩臉書遭灌爆 李永得：打破世界紀錄 連川普都比不上

圖為客委會主委李永得。(中央社)

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中時電子報
/綜合報導

民進黨立委邱議瑩因為「陪睡說」失言，臉書被台灣網友灌爆，一度湧進70餘萬筆留言，後有傳言她的留言數被刪除20餘萬筆，但目前仍維持在67萬多餘筆。她的夫婿客委會主委李永得說，3天內留言這麼多，這已打破世界紀錄，連美國總統川普都沒得比。但他仍認為，這一切都是AI處理，面對網路戰的壓力，政治人物需要培養強大的心理素質。

中評社報導，李永得昨(2)日 出席「2018客庄12大節慶國姓搶成功」活動，對於妻子邱議瑩臉書被灌爆一事，他在記者會後受訪表示，邱議瑩自嘲竟然還有機會當網紅，「可能我的網路聲量已經超越柯文哲、韓國瑜了！」

邱議瑩被酸民抨擊，問他會不會感到不捨？李永得表示，網路就是心理作戰，這裡面很多是虛像，政治人物要有能力分辨真相或是虛像，去超越它，這是心理素質的歷練過程。

李永得說，邱議瑩很清楚就是打破世界紀錄，3天之內有60萬留言，這是不可能的事情，一定是用AI處理，連川普都沒有這樣的留言數。

李永得強調，網路與現實並非完全沒有關係，但是要利用這樣虛像、共伴效應，形成實體世界一部分的想法，造成實體世界的壓力，讓某一方有壓力，讓暗黑力量越來越大，而要破解這種現象就是要解構，以及心理素質要強大。

(中時電子報)

文章來源：邱議瑩臉書留言灌爆　李永得：打破世界記錄

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