NBA》相互吹捧？杜蘭特：我只想欣賞柯瑞表演

看到柯瑞神勇演出，就連杜蘭特都想當起觀眾了。(美聯社)

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中時電子報

隨著勇士打出6連勝佳績，已跟柯瑞邁入合作第3年的杜蘭特接受《NBC》訪問表示，「當看到隊友持續擁有如此好的表現，你會認為理所當然，但我試著避免自己有那種心態，卻不否認只想坐在那裡欣賞柯瑞表演，我得找出平衡點！」

聽到杜蘭特如此稱讚自己，柯瑞當然也要有所回應，「杜蘭特是一名全能的得分好手，有時你無須為他布置戰術，他就可以神奇拿下25到30分，但他並非醒來就那麼強，他為此付出時間與努力，過去兩年半時間我一直親身體驗。」

「隨著我們開啟這次82場例行賽旅程，就是繼續我和杜蘭特這個雙人組努力的事情，」柯瑞說，「我們現在陣容完整，任何一個晚上，不管比賽需要什麼，我們都會知道該怎樣回應，老實說，很多那種狀況都是處於不可言喻狀態。」

或許不可言喻這4個字，就是目前柯瑞與杜蘭特的境界，杜蘭特也把自己想法說更清楚，「我對柯瑞有了很高的期待，我並不是說他的數據或一場拿37分，而是說他的效率，我期待他每晚都打出那種高效演出，因為他渴望那種表現。」

事實上，如今勇士幾乎都看杜蘭特與柯瑞輪流爆發，儘管「浪花弟」克雷湯普生先前也交出改寫單場三分球紀錄表現，卻並非經常發生的情況，勇士接下來瞄準3連霸，還是要看這個雙人組合到底還能發揮多大的威力！

(中時電子報)

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