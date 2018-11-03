周休假日告別溼涼 中南部高溫逾30℃

2018年11月03日 09:50 中時 廖德修

氣象局預報員李孟軒表示，原本在東沙島附近的熱帶性低氣壓已經消失，東北季風也減弱，周日（4日）至下周二水氣偏少，北部及東半部地區、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。氣溫方面，北台灣高溫回升到27℃，中南部可達31、32℃，宛如夏天，但早晚仍偏涼，低溫僅20至23℃，日夜溫差大。

李孟軒說，要到下周三（7日）東北風才又稍微增強，並延續數日，北部及東北部天氣稍轉涼，中部以北及東北部低溫約19、20℃，北台灣高溫降至22、23℃，其他地區高溫仍在25℃以上。迎風面的北部及東半部地區有短暫雨，其他地區為多雲的天氣。10日至12日也是受到東北風影響的天氣型態，北部及東北部天氣稍涼，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨。

氣象專家吳德榮則在個人專欄表示，玉兔颱風減弱為熱帶性低氣壓後今天上午消失，與東北季風形成的共伴效應也就不復存在，北台灣一連3天又溼又涼，東北部連日豪雨、大雨的天氣型態，今日起終於結束。

吳德榮說，今日清晨北台灣平地低溫約在20至22℃，仍有一些共伴效應殘餘的降雨，以東北部較明顯。而未來一周並無強的天氣系統，所以今天白天起水氣減少，天氣比昨天明顯好轉；各地氣溫回升，北台灣升至26、27℃，白天是舒適的天氣，中南部白天微熱，高溫已可達到30、31℃。要到下周五東北風南下，迎風面降雨機率略升，北台灣氣溫才會略降。

(中時 )