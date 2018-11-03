番仔園圳步道啟用 烏日區千人健走

林佳龍今天在烏日區長林峰輝的陪同下，出席在烏日區昭和庄休閒廣場舉辦的健走活動，活動也準備文心蘭發放給大家，感受花博的氣氛！（陳世宗翻攝）

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台中花博今天正式開幕，晚上在水湳中央公園開幕晚會，現場打造100公尺長、20公尺寬的巨型舞台，表演規模可說是空前絕後！（陳世宗攝）

台中市烏日區公所為慶祝東園里番仔園圳步道新建完工，3日舉行「農村再造‧田園風光健走趣」活動，吸引約1000名民眾熱情參與。市長林佳龍出席活動時表示，番仔園圳走道雖僅約1公里長，沿途充滿田園景致，還有創意彩繪牆，由於今日台中花博正式開幕，他邀請大家參觀花博感受台中之美。

林佳龍3日在烏日區長林峰輝的陪同下，出席在烏日區昭和庄休閒廣場舉辦的健走活動，今天活動也準備文心蘭發放給大家，感受花博的氣氛，議長林士昌、市議員吳瓊華也到場共襄盛舉。

林佳龍說，在地鄉親所期待的東園里番仔園圳步道今日啟用，雖然短短約1公里長，沿路有圳溝、稻田、彩繪牆，這裡過去相當有歷史，但是基礎建設做得不夠多，這幾年市府的努力下，讓路平、燈亮、水溝通，也把公墓改為公園，他笑說，大家走步道時就像是「巡田水」一樣，可以沿途欣賞田園風光。

林佳龍表示，今日台中花博正式開幕，除早上各園區有開園儀式外，晚上在水湳中央公園也有開幕晚會，現場打造100公尺長、20公尺寬的巨型舞台；包括五大洲的表演團體都將上場演出，超過1300人的表演規模可說是空前絕後，邀請大家踴躍參與花博盛會，更期盼透過舉辦花博，打造台中成為花園城市。

烏日區公所指出，東園里番仔園圳步道沿著溝圳、稻田興建長度約1公里，其中200公尺的路段還有彩繪牆，讓民眾健走時不但可欣賞田園風光，也看到創意彩繪，今日健走活動約有1千位民眾熱情響應，完成健走還可獲得獎勵品，現場也準備地方小吃提供民眾品嚐。

(中時 )

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