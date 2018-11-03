王明麗遭控賄選50萬元交保 上午10時說明

2018年11月03日 09:34 中時 陳俊雄

國民黨籍新北市議員王明麗遭控以贈送花瓶、背心給三峽地區里長方式賄選，檢調2日上午前往三峽王明麗總部及農會、里長辦公室等地搜索，並將王及競選幹部、10餘位里長及農會幹部帶回桃園市調處訊問，經過長達14個小時的訊問，諭令王明麗50萬元交保，王明麗也將在上午10時在三峽競選總部召開說明。

新北地檢署及新北地調處獲報指出，日前才剛遞補市議員的王明麗，涉嫌透過農會購買一批花瓶後，將一個裝有花瓶、背心等物品的紙袋贈送給三峽28位里長，由於價值疑已超過30元賄選標準，新北地檢署昨日上午指揮桃園市調處幹員搜索王明麗三峽服務處及許多里長住處，並將王及這些里長們、部分助理、農會幹部帶回訊問。

三峽區某里長表示，王明麗確曾贈送所有三峽區每位里長一個紙袋，由於當時是家人代收，他只知道裡頭好像有衣服背心，但因沒有拆封來看，並不清楚裡頭究竟還有哪些東西。

王明麗的助理晚間無保請回後表示，8月間贈送花瓶是在登記選舉之前，且純粹只是禮貌拜訪里長的伴手，背心則是繡有各個里長名字，主要希望里長能夠為王明麗「讚聲」，要說是賄選太沉重，助理也認為這起賄選疑案極可能是有心人士設計陷害。

王明麗本人則是在今日凌晨獲檢方諭令50萬元交保，並於凌晨零許許返回住處，服務處表示，將在今日上午10時說明真相。

(中時 )