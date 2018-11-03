NBA》騎士遭控年齡歧視 泰隆盧語音留言成證詞

前騎士總教練泰隆盧如今竟成騎士高層年齡歧視的證人。(美聯社)

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中時電子報

今年夏天遭騎士解雇的助教波伊蘭，日前已針對騎士高層提出訴訟，聲稱自己遭到解雇是因來自球隊管理階層的年齡歧視，波伊蘭更在起訴書當中，附上前騎士總教練泰隆盧的電話留言，等同讓泰隆盧間接成為騎士年齡歧視的證人！

在今年6月17日，泰隆盧給波伊蘭留了語音訊息，直接告知騎士不會續留他的立場，訊息內容為，「昨天我跟奧斯曼(騎士總管)談過了，他不願執行你的下季合約，因為太貴了，他們不會為了3個助教付那麼多薪水，更盼年輕化。」

「奧斯曼不想執行你的下季合約，到底價值多少錢我不確定，所以我們會繼續支付隆加巴迪、祖魯兩名助教薪水，但奧斯曼就是堅持年輕化，才會不願繼續聘僱你，這是奧斯曼的想法，基本上也是吉伯特(騎士老闆)的立場。」

藉由泰隆盧的語音訊息，等同把奧斯曼、吉伯特兩名騎士高層拖下水，波伊蘭目前索賠至少25000美元，外加個人損失收入的補償，更要求此案提交陪審團判決，目前騎士還未提出官方回應，但整個球團的形象勢必受到衝擊。

畢竟騎士本季有夠倒楣，不僅戰績爆爛，「愛神」洛夫也因動刀，至少要缺席6周以上，J.R.史密斯又在鬧賣我，整個球隊更因泰隆盧突然遭到開除，陷入動盪不安窘境，如今還被指控年齡歧視，看來騎士本季可以提前放棄了。

(中時電子報)

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