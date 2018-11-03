花博后里馬場園區開園 植裁＋馬術表演超豐富

2018台中世界花卉博覽會后里馬場園區，3日上午9點熱鬧舉行剪綵開園儀式！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
副市長林陵三（右）、市議員陳本添（左），刷卡進入參觀！歡迎大家暢遊花馬樂園。（陳世宗翻攝）

2018台中世界花卉博覽會后里馬場園區，3日上午9點熱鬧舉行剪綵開園儀式！由林陵三副市長、觀旅局陳盛山局長及馬場園區陳育正園長共同主持，並邀請在地立委、市議員等共襄盛舉。林陵三說，后里園區分為呈現多元地景的「森林園區」及花馬樂園的「馬場園區」，兩地透過人行景觀步道「花馬道」相互串連。

林陵三說，2018台中花博以「百年馬場 花馬樂園」為主題，存舊立新將空間重塑改造，古蹟及歷史建物予以修復再利用，並興建符合國際標準且為台灣最大的馬術競技場，提升國內馬術運動發展能量。

花博會期間，后里馬場園區不但充滿與「馬」相關的各式植栽佈展，更邀請到哈薩克阿拉木圖馬術特技團每天帶來精彩馬術特技表演及馬匹分列式遊行；更有花博最大主場館花舞館、故宮花蝶館、馬場風華館、馬術親子教育園地等展覽，還有花舞香坡定目劇表演、歡迎各界台中暢遊花博體驗花馬樂園！

陳盛山表示，馬場園區內於花博期間特聘請哈薩克阿拉木圖馬術特技團來台中表演，以全台首見「直線加速式」馬上花式特技表演方式，展現人與馬匹默契十足的高難度動態之美，成為花博期間遊客矚目期待的亮點表演活動，將於花博期間期間，除每週二及11/9-11、12/7-9因應馬術比賽公休外，每日11:00、15:00上下午各表演一場，特殊節日或日期(11/6、11/20、11/27、12/25、1/1、2/5、2/19)更將不公休加場演出。

每天亦有熱鬧的馬隊分列式遊行，每週一、三、五、六、日(週二、四公休)，每日上午10時由10名騎手騎乘裝扮華麗的馬匹，以壯盛氣勢遊行為園區揭開一天序幕。

馬場園區園長陳育正指出，花舞館是后里園區的主展館，它是由兩個圓形建築物構成一個8字迴圈，亦是數學無限符號形狀，代表生命與自然循環無間、生生不息，象徵永恆。小圓「蘭花館」訴說關於臺灣蘭花的故事；大圓的「競賽館」將打造花藝殿堂，舉辦各檔期不同主題的花藝競賽，國內外花藝大師運用深厚的花藝素養，與各類型藝術家共同創造出花卉最美麗動人的舞姿。

園區另一大亮點為故宮花蝶館，特別展出「清翠玉白菜」、「清翠玉小白菜」兩件國寶級超人氣文物，園區還另設置馬場風華館，呈現台灣馬政發展軌跡、馬術運動發展及后里馬場的歷史文物及珍貴照片，亦將市定古蹟第一馬廄佈置成為馬術親子教育園地，展示馬術相關的教育知識及來自世界各國不同品種的實體馬匹展示。

(中時 )

番仔園圳步道啟用 烏日區千人健… 花博開幕 中市府前廣場懸掛各參…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。