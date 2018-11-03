高雄》淚喊北漂孩子回家 高雄媽媽：不要回來只能面對遺像後悔

2018年11月03日 10:27 中時電子報 徐秀娥 、 杜宇喬

一句「回家」觸動多少高雄遊子的心弦，一句「北漂」打動無數高雄媽媽的心！中天電視《新聞龍捲風》南下戶外開講，請來高雄市長國民黨候選人韓國瑜和高雄鄉親面對面交流。幾位媽媽情緒激動的呼喊，要韓國瑜幫北漂孩子找一條回家的路。一位老媽媽說自己是孤單老人，思念孩子到失眠了，還有媽媽哽咽提到，不要子欲養而親不在，以後回來只能面對遺照後悔。

中天《新聞龍捲風》節目昨(2)日在高雄戶外開講，台下出現許多媽媽的身影。當主持人之一王又正問到「北漂」這個議題，媽媽們的每字每句都讓人揪心。一位獨居的老媽媽說，每天都在思念北漂的孩子，想念到睡不著，還要吃安眠藥。她說自己是孤單老人，心裡很苦，孩子只有過年和母親節才回來。

另一位媽媽似乎也被這位老媽媽情緒感染了，她語帶哽咽地說，非常思念北漂的孩子，希望韓主委幫自己孩子找到回家的路。

第三位媽媽則拿著主持人遞過來的麥克風，跟北漂女兒說「媽媽好想妳」。這位媽媽覺得心裡難過，因為女兒生病開刀，卻不能去照顧她。現在先生病在家裡，北漂的女兒也不能回來照顧。她說，這就是北漂家庭的悲哀。

女兒不能回家的原因很簡單，因為高雄和台北差太多了，薪資約差4萬元，讓女兒沒法在高雄生存。她感嘆有句話說，子欲養而親不在，不要等到以後回來，只能看著遺照…空後悔。與女兒分隔兩地，她夫妻倆只能跟女兒用LINE聯絡，了解彼此身體狀況好不好。她希望藉這機會，父母可以盼到自己的兒子、女兒回來團圓。

子女北漂討生活，高雄媽媽們哽咽流淚的現身說法，強烈觸動現場每個人的心。現場的觀眾老老少少哭成一團，連現場錄影的工作同仁都哭了，衞生紙用得特別兇。這集高雄戶外開講播出後，《新聞龍捲風》接獲非常大的迴響。韓國瑜的北漂議題為何能風起雲湧，蔚為一股風潮，從高雄媽媽們的聲聲盼望得到印證，「北漂」已成為全台灣無數家庭的悲哀寫照。

(中時電子報)