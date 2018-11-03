花博開幕 中市府前廣場懸掛各參展國旗共享光榮

2018台中世界花卉博覽會開幕！台中市政府台灣大道府前廣場3日起，將輪流懸掛上AIPH會旗及各參展國的國旗！（陳世宗攝）

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開幕首日旗幟，以國際園藝生產者協會(AIPH)旗幟代表！（陳世宗攝）

2018台中世界花卉博覽會開幕！台中市政府台灣大道府前廣場3日起，將輪流懸掛上AIPH會旗及本次各參展國國旗，與中華民國國旗、台中市旗共同歡迎來自世界各地的參展單位及遊客，響應這場國際級盛會。市府祕書處表示，開幕首日旗幟以國際園藝生產者協會(AIPH)旗幟代表，至12月2日止，將每日輪流懸掛各參展國家國旗，旗桿下方並有說明牌文字解說，與市民共同分享花博城市光榮。

市府指出，花博不僅是台中市及台灣的盛會，參與本次花博國際競賽報名隊伍更遍及五大洲，包括美國、德國、法國、荷蘭、英國、西班牙、馬達加斯加、土耳其、阿曼、不丹、日本、韓國等，還有台灣亞太友邦帛琉、馬紹爾群島、索羅門群島的共同展區，共計30個國家與地區。

參加國際庭園競賽及國際室內花卉競賽的各國國旗，將由距離台灣最遠的美洲開始，逐日輪流懸掛於府前廣場，不僅歡迎來自世界各國的遊客，也展現台中做為一個國際城市的待客之道，傳達台中花博「Green、Nature、People」的主題精神。

市府表示，2018台中世界花博的國際競賽共分為兩類：國際庭園競賽區位於后里森林園區，展現各國庭園不同的特色，部分參展國如法國更有三個不同展位，遊客可以細細品味來自世界各地不同的庭園風情；打造國際頂尖園藝技術的「國際室內花卉競賽」區，則於后里馬場園區登場，為遊客打造花卉視覺饗宴。

台中世界花博即日起后里、外埔、豐原熱鬧開展，展期至明年4月24日止，歡迎把握機會，一起來聆聽花開的聲音。

(中時 )

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