高雄》打韓國瑜中選會有大殺招？謝龍介：保證南台灣會暴動

2018年11月03日 10:28 中時電子報 邱文秀

2018.11.02新聞深喉嚨【世代衝撞ING】一瓶礦泉水掀「韓」流旋風！戳破DPP高雄執政20年神話？

調查局長呂文忠之前表示，目前調查局搜集了33件中國金援台灣大選的類似情資。台南市議員候選人謝龍介昨日上《新聞深喉嚨》表示，中選會對付韓國瑜有大殺招，只要抓他1萬以下小額匿名捐款有陸資，不頒發當選證書靜待調查就可以，贏幾票都沒用。但他也警告法務部跟中選會「這招用下去我保證南台灣會暴動!」

調查局長呂文忠之前表示，目前調查局搜集了33件中國金援台灣大選的類似情資，「可以這麼說」涉及了中國政府機關、機構。此事蔡總統與行政院長賴清德已不只一次示警。有網民直指這是「候選人當選也會無法上任的意思」。

國立雲林科技大學科技法律研究所教授吳威志曾表示，依據《政治獻金法》方面：如果只是純粹台商捐助，依據該法原則是可以的，但「外國人民、法人、團體或其他機構，或主要成員為外國人民、法人、團體或其他機構之法人、團體或其他機構」是排除在外的。

又依《兩岸人民關係條例》第 33-1條規定「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作，且不得違反法令規定」。甚至第62條也規定「大陸地區人民之捐助行為，其捐助財產在台灣地區者，適用台灣地區之法律。」

據此，《政治獻金法》規定，縱使匿名捐贈也必須申報且需在1萬元以內。若違反，可針對參選人進行包括刑事、罰鍰、返還政治獻金等處罰。

謝龍介昨晚在《新聞深喉嚨》表示，現在你候選人，像我現在你匯款給我，我有個憑證到監察院查，查這筆錢能不能收，要是去年度公司是虧損，不能收我就退回。一萬以下匿名的不可超過總收款的3分之1。

謝龍介說，假如這其中有一個是大陸身分，匿名匯2000塊給你，最後就說你收受陸資調查中 ，不發當選證書給你。現在中選會也他們的，每樣都他們(DPP)的，所以競選總部在處理政治獻金的，滷肉飯也要注意。

謝龍介表示，所以這就是法律的盲點，也要先跟監察院說好，這些匿名來源怎麼處理，不要之後被抓把柄。最後只要放這絕招，贏幾票他不管，不給當選證書，然後說要查。就匿名的一條一條查，收買一個大陸人就好了。

「就像走路工一樣說買票抓到了」謝龍介說。他表示「這會暴動我跟你講，我警告法務部跟中選會，這招用下去我保證南台灣會暴動，到時候會引起台灣暴動，我在這先警告你們!」

(中時電子報)