NBA》魔獸終復出！巫師主場慘輸23分還吞5連敗

好不容易傷癒復出的霍華，一回來就面臨球隊慘敗命運。(美聯社)

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中時電子報
雷霆後衛韋斯布魯克漂亮展現切入外傳功力。(美聯社)

或許「魔獸」霍華是休息室「毒瘤」謠言，並非只是亂傳而已！好不容易迎來霍華宣告傷癒復出，生涯首次替家鄉球隊披掛上陣，沒想到巫師竟在自家主場，以111比134慘輸給雷霆，更吞難堪5連敗，巫師本季到底吃錯什麼藥了！

華盛頓球迷竟然只能開心1節，因為首節靠著霍華獨拿13分，巫師還以30比35小幅落後，卻在第2節攻守大亂，打完上半場，變成50比79的誇張落後場面，雷霆甚至下半場還把領先擴大到30分以上，巫師簡直輸到灰頭土臉。

霍華先前因為背傷，無奈缺席加盟巫師的前7場例行賽，沒想到一回來就遇上如此誇張慘敗的場面，只能說他確實有夠倒楣，身形明顯消瘦不少的他，最後先發打了23分鐘，貢獻20分、3籃板，光從帳面成績來看表現還可以。

巫師「雙衛」沃爾、畢爾也分別拿下19、27分，歐布雷替補攻下14分，問題是巫師根本無法守住雷霆兇猛火力，竟讓雷霆全場命中率高達5成70，三分命中率更有4成69，會在主場面臨如此慘敗命運，只能說咎由自取。

笑納4連勝，且勝率重返5成的雷霆，則以韋斯布魯克23分、12助攻與4抄截表現最佳，葛蘭特22分、4助攻與4籃板，保羅喬治17分、7助攻，薛洛德16分，看來雷霆已經完全擺脫季初低潮，重新找回西區強豪應有身手。

(中時電子報)

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