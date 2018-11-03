中市發表資訊教育市本課程 培育E世代人才

2018年11月03日 11:04 中時 陳世宗

教育局長彭富源親自參與鼓勵學生，希望新課綱的核心理念能夠落實素養學習，讓課程規劃以學生為中心，由學生的生活情境出發引發自主學習動力。（陳世宗翻攝）

透過近距離觀察資訊教學中真實的師生互動，更深刻的了解教學單元設計理念、教學活動流程及評量。（陳世宗翻攝）

來自全國的資訊教育學者專家、校長及教師，2日齊聚國立中興大學，參加資訊教育課程暨行動學習發表會，並由教育局展示60個基礎及特色課程研究成果，期待未來做為國中小資訊教師的授課基礎，為全市資訊教育立下標竿。

台中市政府教育局在國立中興大學辦理資訊市本課程暨行動學習成果發表會，吸引300多位中小學校長、教師參與。副局長劉火欽並親自頒發指導教授感謝狀，包括教育局長彭富源、副局長劉火欽、中興大學管理學院長詹永寬、台中教育大學院長王曉璿等人均參與盛會。

劉火欽表示，台中市自106年起籌組專業團隊，在專家學者指導下發展國小三年級至國中三年級資訊教育課程，旨在藉由整體性、系統性資訊素養銜接課程設計，確立學生資訊素養核心能力的達成。在數位時代，學生運算思維與程式設計應用能力，是面對未來世界所需競爭力，教育局也積極爭取前瞻數位建設經費與市府自籌經費，全力支持學校發展所需的師資、設備、實作教材。

教育局指出，台中市資訊課程內容涵蓋三至七年級40個經過實際教學驗證的基礎課程教學詳案，以及20個貼近學生生活經驗的特色課程，構築成為台中市資訊教育樹，今日研習型態以Buffet形式呈現，共分為23場次，發表46個課程，結合7個行動學習發表成果，讓參與教師自主選擇研習課程。

教育局並邀請崇倫國中、北新國中、大甲國中、富春國小、葫蘆墩國小、僑仁國小及賴厝國小7校，於會場擺設實作體驗攤位，由學生擔任小老師，於攤位帶領參與者動手做、闖關體驗，讓師生共學。

教育局長彭富源親自參與鼓勵學生，希望新課綱的核心理念能夠落實素養學習，讓課程規劃以學生為中心，由學生的生活情境出發，引發自主學習動力。與會者透過近距離觀察資訊教學中真實的師生互動，更深刻的了解教學單元設計理念、教學活動流程及評量。

豐原區翁子國小組長陳俊宏說，課程結合學生的生活經驗，既有趣又能動手做，引發學生更多的學習熱情。東區力行國小林同學則說，經過老師講解，發現原來程式設計如此有趣，讓他覺得程式設計一點都不難。

教育局強調，未來該局將更積極落實資訊教育「深度學習、數位公民」的藍圖，及以「科技為教學所用、教學為未來所需」的願景，盼藉由資訊教育，有效提昇國中小學生的學習成效，讓學生快樂學習。

(中時 )