85歲老母相挺 新北市議員王明麗淚崩：沒能力、也絕不買票

新北市議員王明麗因遭控賄選遭到約談，3日上午出面說明後，和高齡85歲的母親王陳足相擁而泣。（陳俊雄攝）

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新北市議員王明麗3日上午和母親王陳足、總幹事藍木松出面說明。（陳俊雄攝）

新北市議員王明麗遭控賄選經檢方諭令50萬元交保，3日上午在85歲高齡的母親王陳足陪同下出面說明，她表示，從政以來一直奉公守法，愛家愛鄉，相信司法會還給他一個公道與清白，也強調自己沒有能力買票，也絕不會買票！

王明麗表示，昨日多位至親好友都同遭司法約談他對於造成社會不安與公權力支出感到抱歉，由於目前全案仍在司法偵查階段，依竊都遵照司法程序辦理，他感謝並肯定司法人員，也相信法律會很快還給他清白。

王明麗說，6歲那年開始，爸爸因為823炮戰身負重傷臥病在床24年，家裡的生計一路靠媽媽做瓦斯行的生意支撐到現在。從小他就感恩媽媽，讓她可以一路念到大學畢業。

王明麗表示，她從25歲開始做了三屆鎮民代表、六屆議員，一向以清廉自居、自勉，一路為鄉親服務做最大的努力，家裡雖然不是很富裕，但選民服務工作讓她很開心，也都心甘情願、甘之如飴。

她指出，發生這樣的事情，實在讓她內心萬分痛苦與難受，她一直奉公守法，愛家愛鄉，始終如一，相信司法一定會很快還給她一個清白與公道。

王明麗也強調，她沒有能力買票，也絕對不會買票，也呼籲選民繼續支持。

王明麗高齡85歲的母親王陳足，則是強忍淚水站在王明麗身邊，在王明麗說明結束後眼淚終於潰堤，母女倆相擁而泣，支持者也高喊「王明麗加油！」希望這起事件不會影響選情。

(中時 )

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