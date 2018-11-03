上帝從不擲骰子？中研院科普演講＠花蓮！從科學探未來

來去花蓮開講！中研院科普演講壓軸場吸400人。（中研院 提供）

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中時電子報
／整理報導

愛因斯坦曾說，「上帝從不擲骰子」！對於科學，即使科技再進步，也有我們無法想像的！或許在數字與理性之間，藏有許多神秘想像，然近年來，在台灣喜愛接近科普的人也越來越多了！中央研究院2日於好山好水的花蓮舉行2018科普演講壓軸場。儘管細雨霏霏，仍吸引近400名民眾湧進花蓮慈濟大學聽講。議題探討多元，連諾貝爾文學獎石黑一雄的小說也入題。

中研院廖俊智院長表示，中研院科普演講歷史悠久，但往年都在院內舉行，今（2018）年適逢中研院九十週年，特別跨出台北，至花蓮與台南舉辦活動，希望把基礎研究的知識傳播給更多人，也讓大眾更認識中研院。

演講由本院生物多樣性中心鍾國芳副研究員開場。他說，構樹是台灣最常見、也最被視而不見的植物，但卻與南島語族遷徙大洋洲島嶼大有關係。鍾國芳與研究團隊行遍越南、夏威夷、復活島等地採集604株構樹，透過研究構樹的性別鑑定、親緣分析、基因體構成、傳播途徑，進一步證明台灣為南島語族的原鄉，和人類學家的推論結果幾乎相符。

台場廣受好評的中研院歐美研究所李有成兼任研究員再次帶來與石黑一雄的對談經驗。「人如何對待過去，往往決定他如何對待現在，過日子是要過未來，怎麼往前走更重要。」他詮釋作家石黑一雄的小說與2004年與石黑一雄在英國倫敦的對談經驗指出，讀石黑一雄的小說可以思考很大的人生問題，如戰爭記憶與遺忘等難題。他表示，不只台灣，世界各國都有很多複雜的歷史記憶，人要善意地去處理，這也是當代作家或知識份子應該思考的問題。

不僅會上提問踴躍，會後也有許多民眾簇擁學者問問題。民眾林小姐表示，花蓮較少具深度的科普演講，所以能聽到中研院的演講覺得很好。民眾周小姐恰好是鍾國芳副研究員的學妹，特地從宜蘭休假來聽講，也認為東部地區資源少，希望下次也可以到宜蘭舉辦。來自花蓮女中的同學表示，平常很少有機會聽到這類科普演講，聽完後會想了解更多構樹知識，若有類似演講還會參加。

(中時電子報)

來去花蓮開講！中研院科普演講壓軸場吸400人。（中研院 提供）

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