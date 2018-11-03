台中世界花博開園 三大展區2.6萬人湧入

2018年11月03日 11:28 中時 王文吉

花博后里森林園區開園首日，入園人潮踴躍。（黃國峰攝）

台中市長林佳龍開心宣布花博后里森林園區開園。（黃國峰攝）

「愛樂驚喜合唱團」帶來《未來不是夢》、《四季紅》及《請聽》等多首快閃歌曲演出。（黃國峰攝）

台中市長林佳龍致詞強調「我們要辦一個有台灣特色的花博，要讓全世界看見台中的美好」。（黃國峰攝）

首批遊客在花博后里森林園區排隊進場。（黃國峰攝）

「花博迷」日本遊客二神敦一早6點就到入口排隊。（黃國峰攝）

遊客開心入園，秩序尚稱良好。（黃國峰攝）

在日本交通管理公司任職的二神敦，自稱是花博迷，28年來跑遍5國追了11場花博。（黃國峰攝）

跋涉160多公里搶先看花博！台中市梨山國中2年級學生，也是首批入場遊客。（黃國峰攝）

2018台中世界花博開幕了！后里、豐原和外埔三大展區3日上午9時同步開園，台中市長林佳龍在森林園區與首批遊客一一擊掌，拔得頭籌的是日本遊客二神敦。馬場、外埔、豐原園區分別由副市長林陵三、張光瑤、林依瑩迎賓入園，交通局依照驗票閘口統計，三大展區1個半小時內湧入26400人。

台中市長林佳龍在后里森林園區主持開園儀式，由「愛樂驚喜合唱團」帶來《未來不是夢》、《四季紅》及《請聽》等多首快閃歌曲演出。近千民眾一早就聚集在入口排隊，9點一到開園時間一到，林佳龍與首批遊客一一擊掌，民眾魚貫進場，入園秩序尚稱良好。

后里森林園區搶得頭香的是來自日本神戶的46歲二神敦，在交通管理公司任職的他自稱是花博迷，28年來跑遍5國追了11場花博，上午9點持全期間票進場，他與林佳龍擊掌後，迫不及待衝入園區。二神敦表示，大陸唐山的花博比較沒看頭，台北花博人潮很多，打算在台中停留一天，先看看森林園區，之後再到其他園區慢慢看。

林佳龍致詞時，感謝AIPH授權台中舉辦花博，他開心表示，6年來從1顆種子開始到今天開花綻放，有很多人的努力、貢獻，還有期待，他代表台中市政府及台中市民表達最大的感謝，期待透過台中花博，把台灣最美好的一面顯示給全世界，也希望迎接世界走入台中。

林佳龍說，今天開幕已經排滿了人潮，他感到非常光榮，能夠走過2000個日子如期達到開幕目標，首先是展覽內容必須非常好，創新令人驚艷，相信所有台中花博的內容已經陸續引起媒體報導，內容精彩可期，其次是社會的參與，除了市府團隊、志工朋友所有的策展人，以及過程中出錢出力，貢獻時間、創意的朋友，「感謝有你，有你真好」。

林佳龍也感謝AIPH給予指導支持，他強調，「我們要辦一個有台灣特色的花博，要讓全世界看見台中的美好」，相信所有的美好都寫在台中宣言內，待會還會與各國城市代表簽署「台中宣言」，有高達178個城市及國際組織加入，我們希望傳達「重新定義GNP，甚麼是真正的財富，財富是每一個人身心靈的均衡發展，每一個人跟社會還有整個大自然環境的發展，

包括國際園藝生產者協會(AIPH)會長Bernard Oosterom、秘書長Tim Briercliffe、市府秘書長郭坤明、都市發展局長王俊傑、警察局長楊源明、后里區長張大春及立委洪慈庸等人都到場見證歷史性的一刻。行政院長賴清德下午將率行政院農委會參訪后里馬場園區，預計走訪欣賞百年馬場古蹟，還有全國最大規模的馬術競技場及蘭花為主題的花舞館等景點。

副總統陳建仁下午也將出席荷蘭館開幕儀式，市長林佳龍將與荷蘭阿梅爾市長維溫德共同簽屬台荷循環經濟宣言，希望未來能夠兩市共同攜手，以循環經濟作為共同努力的目標。

(中時 )