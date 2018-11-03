業者偷賣戴奧辛大閘蟹 食藥署開罰史上最高1億元

食藥署今公告對違反規定的大閘蟹業者開罰1億1680萬元。 （食藥署提供）

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中時
林周義

(11:24 更新內文)大閘蟹業者上月被揭偷賣戴奧辛大閘蟹，食藥署今（3日）公告，將對「喬艾舶國際企業有限公司」及「約諮國際貿易有限公司」分別開罰9840萬、1840萬元，共計1億1680萬元罰鍰，為具結先行放行規定史上最高罰。因該2家公司及「侑豐企業有限公司」未取得許可就偷賣，食藥署已停止具結保管的權利1年。

食藥署北區管理中心副主任鄭維智表示，戴奧辛大閘蟹的流向共三處，分別為新北市貢寮鄉、宜蘭縣頭城鎮及苗栗縣獅潭鄉。其中，新北、宜蘭均由「喬艾舶國際企業有限公司」引進，分別提供給新北市郭姓業者及宜蘭縣蕭姓業者，共計13301公斤，短少7844.1公斤；宜蘭則由「約諮國際貿易有限公司引進3800公斤，短少1468.5公斤，目前流向不明。

截至107年11月1日，共有42批中國大閘蟹報驗，其中戴奧辛含量超標數由3批增為8批，共計短少9312.6公斤，恐由消費者吃下肚。食藥署已責令業者陸續回收，並責成衛生局清點封存，全案由司法機關偵辦中。

因業者在未取得輸入許可前自行偷賣，涉違反具結先行放行，食藥署1年內暫停具結保管的申請。而「喬艾舶國際企業有限公司」故意違法，且產品檢驗不合格，依法得處販賣價格20倍的罰鍰，推估將裁處9840萬元；流向不明的「約諮國際貿易有限公司」如確查有販售情事，同樣得處販賣價格20倍之罰鍰，推估裁處1840萬元罰鍰，總計1億1680萬元罰鍰，為具結先行放行規定史上最高罰。

(中時 )

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