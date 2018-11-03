台南》沒辭立委為民喉舌　黃偉哲爭經費　左鎮野溪護岸工程明年1月完工

2018年11月03日 11:16 中時 程炳璋

國民黨籍雲林縣長候選人張麗善2日辭去不分區立委，民進黨台南市長候選人黃偉哲未跟進，宣布他擔任立委時向農委會水保局爭取左鎮區野溪護岸工程，預計明年1月即可完工，善盡立委職責幫助台南居民生命安全。

山區水保工作不易，左鎮區澄山里山豹段1052等地號旁野溪因無施作護岸，每逢豪大雨，河水易暴漲淹沒兩側土地，當地居民務農為生，野溪兩側土地都有居民使用，遇上溪水沖刷兩岸，就影響居民生命財產安全。

黃偉哲接獲民眾陳情，向農委會水土保持局爭取480萬元工程經費，目前施工約2成進度，明年1月底即可完工，當地居民在雨季時不再受溪水暴漲的威脅。

水保局說明，左鎮區野溪工程原本今年9月即可開工，但當時施工便道內布滿竹林，恰逢農民竹筍採收期，只得短暫停工讓農民採收竹筍，採收期結束後，已於10月中旬復工，工程預計施作護岸125.4公尺，包括生物廊道1處及植株七里香等作業。

最近被問及選市長是否辭立委，黃偉哲強調擔任立委的每一天都會認真盡責完成市民陳情，尚無辭職打算，他表示，風災豪雨過後，山區不少野溪暴漲淹沒兩側田地，部分舊護岸都有淘空、年久失修的情形，政府整治野溪時，應衡酌周邊狀態，採取適合的工法，保護農作亦兼顧生態環境。

(中時 )