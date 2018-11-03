台中》民進黨執政空汙改善？盧秀燕轟：放假消息掩蓋空汙事實

2018年11月03日 11:18 中時 楊佳穎

10案公投綁大選，中選會今起接連舉辦50廠公投意見發表會，首場由國民黨「反空汙」領銜提案人盧秀燕打頭陣。她痛批，民進黨政府執政後，空氣品質非但沒改善，還因執政當局錯誤的能源政策「火力全開」，讓空品越來越惡化；此外，政府更修改空品指數、降低及格標準掩蓋空汙事實，還派出反方代表「反反空汙」，「現在政府最大問題是對空汙視而不見，就不會加以改善」。

「空汙危害影響到全民，沒有一個人可以例外」盧秀燕指出，東西髒了、有毒可以不吃，環境不好可以不去，但每個人都必須呼吸；若整體呼吸環境沒改善，每人都不能置身事外，每吸一口氣都有致癌可能，所以政府最大責任就是將空汙整治好、面對現實。

她進一步說，過去只在秋冬才有所謂空污季，但現在幾乎一年365天都烏煙瘴氣，可惜執政當局一直沒聆聽人民聲音，也沒看見大家每天都必須戴著厚重口罩，在空汙中辛苦掙扎生活，至今無法有效解決空汙問題，更不願面對明顯產生巨大負面影響的能源政策；盼藉由這次公投，讓因空汙受害、焦慮不安的民眾，有機會向政府表達意見，讓執政當局警惕，甚至調整能源政策。

面對提案「你是否同意以『平均每年至少降低1%』之方式逐年降低火力發電廠發電量？」遭反方、經濟部政務次長曾文生指速度太慢，盧秀燕解釋，這是理性反對，並給政府很大的空間，顯見國民黨不是為反對而反對，而是真正務實考慮到政府的綠能及其他發電方式；且若政府能做得更好、更強，也不應該反對，至少雙方方向一致，不瞭解為何政府還要派出曾文生擔任反方代表反對公投。

對於曾文生宣稱民進黨上台後紫爆天數明顯減少，盧秀燕諷刺，一般考試為60分及格，小明平常只能考20分、10分，總考不到60分，因此決定將考試及格標準降低為10分及格，看來功課很好；而民進黨上台後，環保署長李應元在沒有社會共識下，利用空品指數AQI把紫爆變不見，過去達到75微克就會發生紫爆，但民進黨放寬致150微克，「難怪民進黨自認空品好」。

她接著說，若依舊版標準，2016年初到11月底紫爆日數就達199天，但民進黨放寬表準後，過去10年台灣只有6天紫爆，說不定接下來還會覺得紫爆日期太多，又繼續放寬到300。她痛批，民進黨不僅掩蓋空汙事實，根本是假消息、假數據，依民進黨標準，全體內閣包含總統蔡英文都應該抓去關3天。

(中時 )