死前大血拚、卡刷爆 警方：姐妹花寧死也不願回沙國

2018年11月03日 11:16 中時電子報 吳映璠

上月底在紐約哈德遜灣河畔被發現離奇死亡的沙烏地阿拉伯姊妹花，沙國大使館原因一通電話而被影射脫不了關係，現案情出現逆轉，紐約警方表示兩姊妹寧死也不願回沙國，可能因此自殺。

紐約警察局總警探德蒙特（Dermot Shea）2日召開記者會，指出兩姊妹曾向一位友人透露，「寧願自殺也不願回沙烏地阿拉伯」，警方認為極有可能是自殺，不過案情仍在調查階段，尚未得出最後結論。

美國有線電視新聞網（CNN）引述自警方說法，22歲的羅塔娜（Rotana Farea）及16歲的塔菈（Tala Farea）與家人失聯已久，家人最後一次見到她們是去年11月底，之後姊妹倆住進類似收容中心的機構，直到今年8月再次失蹤，8月24日遭通報失蹤。

警方認為當日姊妹倆搭乘Uber在內等交通工具，最終於9月1日抵達紐約。爾後她們入住包括希爾頓、君悅、千禧紐約人酒店等各大高檔飯店，並經常使用客房送餐服務，監視器畫面拍到姊妹倆身體看來相當健康，另外信用卡消費紀錄也顯示，她們在當地大肆採購，直到卡片被刷爆。

警方認為案情為謀殺的可能性較低，尤其一位關鍵目擊者指出，姐妹花屍體發現當日早晨，曾看到她們坐在河畔，雙手緊握大聲禱告長達15分鐘，當日稍晚兩姊妹屍體就在不遠處被人發現。

不過警方也確信兩人是溺水而亡，法醫檢驗兩人肺部都有進水現象，且屍體發現地點離河畔不遠，是兩姊妹能夠涉水到達的地方。警方也表示膠帶並非緊緊地將兩人纏繞在一起，比較像是「不讓兩人分開」的纏法。

不過是什麼原因讓這對姐妹花多次翹家，甚至說出寧死也不願回沙國的宣言？紐約郵報（New York Post）引述警方說法，指兩姊妹家庭過去有家暴案件，父母及親哥哥都牽涉其中，暗指疑似受到家暴，兩人也因此申請政治庇護，不過結果並不順利。

(中時電子報)