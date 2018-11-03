迷信乩童男友會復活　姐妹花伴屍2月

林姓姐妹花伴屍2月，每天替盧男遺體清洗、擦屍水，再用棉被包裹，屋內冷氣開到最強，用以掩蓋屍臭味，鄰居渾然不知。（吳岳修攝）

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新北市三重區驚傳一起駭人聽聞伴屍案，盧姓男子今年8月疑似病故，林姓女友篤信宗教認為男友生前是乩童，可能有「神明保護」會復活，竟與姐姐合意停屍不殮，伴屍每天清理大體擦屍水，直到上月房東登門修水管，才發現包在棉被內的盧男五官長蛆早己死亡，警方目前將姐妹倆依遺棄致死罪嫌送辦，盧男確切死因有待解剖調查。

（圖／翻攝自臉書）

新北市警三重分局調查，63歲盧姓男子生前在某宮廟擔任乩童，結識篤信宗教的39歲林姓女子，兩人交往15年，僅同居但未結婚，林女的姐姐也跟妹妹及盧男同住一屋簷下。

林女向警方供稱，盧男長年飽受心臟疾病所苦，經常進出醫院就診，今年8月18日間曾跟林女透露頭痛等身體不適，但未到醫院就診，僅自行購買成藥服用，隨後躺在床上睡覺，盧男昏睡到20日仍未起床，林女伸手觸摸，發現盧男全身冰冷無反應。

警方指出，林女雖然懷疑盧男可能死亡，但當下未報警，與姐姐商量如何處理時，林女宣稱看到盧男「眼睛在動」，懷疑盧男可能只是「睡死了」，又認為盧男生前是乩童，可能會有「神明保佑」而「醒來」，因此與姐姐每天替盧男清洗大體、除蛆、擦屍水，還用棉被將盧男遺體包起，並將開啟冷氣降低屍體腐敗，林女還在刻意9月26日上網打卡，標記與盧男到餐廳吃飯，避免親友發現盧男失蹤。

姐妹倆伴屍2個多月後，直到10月28日房東登門修水管，聞到屍臭味後才發現被緊緊包在棉被內的盧男五官長蛆發臭，明顯死亡多時而報警，檢察官指示暫將姐妹倆依遺棄致死罪嫌送辦，另擇日解剖查明盧男死因。

(中時 )

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