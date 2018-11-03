中國新一代中低速磁浮列車出廠　最高時速可達160公里

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旺報
孫曜樟

大陸由中車大連機車車輛有限公司製造的中國首列新一代中低速磁浮車，2日在遼寧大連旅順新廠區正式出廠，將進入靜態調試階段。據了解，磁浮列車以電磁力實現列車懸浮和導向，採用直線電機牽引運行。該公司並針對第一代磁浮車輛技術缺點做改進，使新一代中低速磁浮列車在加速度、運行速度、彎道能力、爬坡能力、舒適性等性能獲得全面提升。

據大連機車方面表示，新一代中低速磁浮車為鋁合金材質，三節編組，兩端均設有駕駛室，車輛高度與普通地鐵車輛基本相同，可通過50公尺最小平面曲線，最大坡道千分之一百、最大運行速度為每小時160公里。

2017年6月，新一代中低速磁浮試驗車在上海完成全部線路運行試驗，試驗速度達每小時121公里，打破中低速磁浮車運行速度世界紀錄。同年8月，該車通過國內磁浮領域專家組的評審。

與試驗車相比，這次出廠的磁浮列車優化了懸浮架結構，懸浮更加穩定；整車系統進一步輕量化；牽引制動性能更加優異；車鉤與貫通道設計滿足列車通過最小曲線、最大坡道需求。

大連機車方面指出，新一代國產中低速磁浮車可滿足國際商貿都市現代化、智慧化、資訊化、景觀化的發展導向；列車投入商業營運後，可望用一種軌道交通制式覆蓋時速160公里以下城市中等運量客運需求，實現城市到城郊快捷聯通。

(旺報 )

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