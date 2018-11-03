新北》徐自強冤獄案 蘇貞昌：侯友宜再躲下去證明他心虛

2018年11月03日 11:29 中時 許哲瑗

新北市長候選人蘇貞昌今早前往樹林市場掃街拜票，針對對手侯友宜捲入徐自強冤案，蘇貞昌表示，他可以呼攏大學生的質問，但司改會要他出面說明他仍一再閃躲，如果真的有把握是被冤枉怎不敢面對？「愈躲愈證明他心虛」。

蘇貞昌今早在立委蘇巧慧和議員陳世榮、高敏慧和議員候選人廖宜琨的陪同下，前往樹林三興市場掃街拜票，沿途熱情民眾送上橘子、鳳梨，預祝高票當選。

蘇貞昌說，他在官網上發表的政見多達80多頁、4萬多字，而侯友宜僅有1頁、1300多字，不論是發表政見還是拜訪市場，他都是按照步驟來，很有誠意的在進行，拜託市民給蘇貞昌一個機會，讓新北市能夠更好。

這是蘇貞昌掃的第79個市場，多次來樹林，樹林選區是否有特別意義？蘇貞昌說，每個地方都很重要，掃街都是照著誠意和步驟，每個市場都至少掃一個鐘頭，大的市場甚至到2、3個鐘頭，不是那種應付來堆疊數字的。

針對深澳電廠停建，原址應做何規劃？蘇貞昌說，環評撤回了，侯友宜仍緊咬深澳電廠議題不放，好像他只知道一個深澳，相信中央一定會有很好的規劃，若當上新北市長後，不但會要求中央，他也會為地方做事，讓整個新北海岸126有最美麗、各方面都有很好的發展。

詹秀齡下午將在蘇巧慧陪同下，前往三峽北大社區拜票，蘇貞昌意有所指表示，希望大家不要稱她為「夫人」，叫太太或牽手都可以，雖然太太家事很忙，但這全家人都願意出面支持他，不會躲起來，如今所有候選人的太太每一個都出來，就只有一個太太不出來，那不是很奇怪嗎？

至於徐自強冤獄案，蘇貞昌認為，外界不斷質疑侯友宜動用私刑，淡江大學生提問當晚他還可以呼攏過去，但司改會要他出面說明，他卻一再閃躲，如果真的有把握是被冤枉，不就有機會出來說明嗎？欲躲就證明他的心虛以及他逃不了關係。

(中時 )