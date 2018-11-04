外籍狼性侵精障女 因退房逾時獸行曝光

2018年11月04日 07:08 中時 陳志賢

來台探親的巴基斯坦籍男子Wanes Nasir，前年在路上見到1名女子，攀談後發現她患有重度精障，竟誘騙她到飯店毆打脅迫性侵，結果2人因退房逾時，亦不理會飯店人員催促，飯店報警處理，其性侵獸行才曝光。台北地院依對精神障礙之人犯強制性交罪判處Wanes Nasir徒刑8年，並於服刑後驅逐出境。

判決指出，Wanes Nasir2012年9月間以探親名義來台，2016年9月他在路上閒逛時，發現1名女子獨自徘徊，上前攀談，發現女子患有思覺失調症、重度精神障礙，認為有機可乘，遂誘騙她至西門町某飯店內休息。

Wanes Nasir一進飯店房間，即向女子求歡，女子拒絕後，他再哄騙女子要求發生性關係，女子仍以生理期來而拒絕，但他竟惱羞成怒，以拳頭毆擊女子，逼女子就範，女子被迫為其口交，並遭性侵得逞。

後因2人退房逾時，亦不理會飯店人員催促、詢問亦未回應，飯店報警處理。警方到場後，Wanes Nasir才帶女子離去，但警方發現女子是通報協尋人口，詢問女子後，才知女子遭性侵。

法院審理時，Wanes Nasir否認性侵，只有親吻及擁抱，但他供詞反覆，法官依據被害人驗傷單、以及她胸部、內褲底部均有Wanes Nasir的DNA，因此不採信其說詞，判處Wanes Nasir徒刑8年。全案可上訴。

被害女子父親另向台北地檢署申請犯罪被害人補償，檢方決定補償140萬元，成為北檢審議精障被害人遭外國人性侵案件補償首例。

(中時 )