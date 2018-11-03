《翻爆旺寵物》萌孩當道！Ｑ寵賣萌無極限

2018年11月03日 11:24 中時電子報 綜合報導

◎書店毛小孩 愛陪孩子讀書

曾經叱吒後山棒壇的新城國小少棒隊，中斷十多年後，3年前在有後山熱血教頭之稱的胡文偉協助下重新成軍，除了教學童打球，還為偏鄉球隊打造「練習曲書店」，替孩子募集書籍，提供只借不賣，有書、有琴還有3隻可愛小狗的閱讀空間。

◎校園機關犬 人氣票選倒數

新北市107年校園機關犬聯合選拔賽網路票選活動將於11月7日截止，15隻校園犬和12隻機關犬得票數正激烈展開拉鋸戰，新北市動保處表示，投票次數越多的民眾，就有更高機會抽中平版電腦、空氣清淨機、禮券等多項大獎。

◎狗狗是家人 陪伴最重要

桃園市勞動局長王安邦從小養狗也愛狗，他說狗狗就像是他的家人，目前陪伴他的是一隻叫「噗嚨貢」的馬爾濟斯犬，他把噗嚨貢當作妹妹，還會帶牠出去玩，而最近家裡倉庫跑來一隻流浪貓，他笑說，噗嚨貢與貓不是相見歡，而是被貓巴頭，若是貓再回來就收編，還幫牠取名「釘孤支」。

◎主人必學!CPR急救毛小孩

毛小孩已被視為家中一份子，正確飼養方式能讓牠們活得更健康，弘光科大動保學程傳授CPR急救方法，把握救援黃金時間，也呼籲飼主別餵狗吃骨頭，以免劃破毛孩喉嚨導致死亡。

◎皮董愛社交 遊走西螺埔心

狗兒1歲約是人類6歲，約人齡72歲的「皮皮」在雲林縣議員李明哲的辦公室獲尊稱為「皮董」，因為牠從不吠叫，進出只要抓門就有人幫牠開；皮董不僅扮演家裡其他狗兒的糾察隊，牠也很愛社交，經常在西螺埔心遊走，頗有人來瘋的個性。

◎柴柴姊妹花 就愛對稱生活

柴犬雙胞胎姊妹花Sushi、kuma，備受主人林靜怡寵愛，當成自己的孩子養，享受貴婦級的待遇。打趣的是，雙胞胎雖然彼此愛爭寵，但生活習性總是「對稱」進行，不論是坐著、躺著、睡著，都呈現絕佳默契，好感情不言而喻。

(中時電子報)