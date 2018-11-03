《翻爆旺寵物》萌孩當道！Ｑ寵賣萌無極限

萌孩當道！Ｑ寵賣萌無極限

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎書店毛小孩 愛陪孩子讀書

曾經叱吒後山棒壇的新城國小少棒隊，中斷十多年後，3年前在有後山熱血教頭之稱的胡文偉協助下重新成軍，除了教學童打球，還為偏鄉球隊打造「練習曲書店」，替孩子募集書籍，提供只借不賣，有書、有琴還有3隻可愛小狗的閱讀空間。

◎校園機關犬 人氣票選倒數

新北市107年校園機關犬聯合選拔賽網路票選活動將於11月7日截止，15隻校園犬和12隻機關犬得票數正激烈展開拉鋸戰，新北市動保處表示，投票次數越多的民眾，就有更高機會抽中平版電腦、空氣清淨機、禮券等多項大獎。

◎狗狗是家人 陪伴最重要

桃園市勞動局長王安邦從小養狗也愛狗，他說狗狗就像是他的家人，目前陪伴他的是一隻叫「噗嚨貢」的馬爾濟斯犬，他把噗嚨貢當作妹妹，還會帶牠出去玩，而最近家裡倉庫跑來一隻流浪貓，他笑說，噗嚨貢與貓不是相見歡，而是被貓巴頭，若是貓再回來就收編，還幫牠取名「釘孤支」。

◎主人必學!CPR急救毛小孩

毛小孩已被視為家中一份子，正確飼養方式能讓牠們活得更健康，弘光科大動保學程傳授CPR急救方法，把握救援黃金時間，也呼籲飼主別餵狗吃骨頭，以免劃破毛孩喉嚨導致死亡。

◎皮董愛社交 遊走西螺埔心

狗兒1歲約是人類6歲，約人齡72歲的「皮皮」在雲林縣議員李明哲的辦公室獲尊稱為「皮董」，因為牠從不吠叫，進出只要抓門就有人幫牠開；皮董不僅扮演家裡其他狗兒的糾察隊，牠也很愛社交，經常在西螺埔心遊走，頗有人來瘋的個性。

◎柴柴姊妹花 就愛對稱生活

柴犬雙胞胎姊妹花Sushi、kuma，備受主人林靜怡寵愛，當成自己的孩子養，享受貴婦級的待遇。打趣的是，雙胞胎雖然彼此愛爭寵，但生活習性總是「對稱」進行，不論是坐著、躺著、睡著，都呈現絕佳默契，好感情不言而喻。

(中時電子報)

更多療癒萌寵，盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE
業者偷賣戴奧辛大閘蟹 食藥署開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。