求愛不遂！男子恐嚇老闆千金 法官判他遠離80公尺

示意圖。(達志影像)

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曾任職北市某文具店的男子，因追求老闆女兒遭拒，竟在文具店臉書紛絲專頁PO文辱罵及恐嚇、文具店門口、老闆住處一再按喇叭、貼字條恐嚇，還打壞門鎖，台北地院考量男子患有精神疾病，依恐嚇、公然侮辱、毀損等罪各判處男子拘役50天、有期徒刑8月，均緩刑5年，法官要求男子必須就醫、不能騷擾老闆及其女兒等人、遠離老闆及其女兒住處及工作地點80公尺以上，一旦違反就撤銷緩刑。

該名男子曾在文具店工作，追求老闆女兒遭拒，自去年5月起在該文具店的臉書粉絲專頁，張貼文章，恐嚇老闆及其女兒「近期妳不要出現在文具店」，「我獄中都有認識黑道」，「把我惹毛，就要展開鬥爭」。

男子又於去年7月間多次在文具店臉書粉絲專頁上PO文辱罵、出言恐嚇，並到文具店門口大聲叫囂按喇叭、揮手，並以握拳、折手指等方式恐嚇。

他還到老闆及女兒住處門口，不斷拍打、踹踢並以安全帽敲擊鐵門，致門鎖損壞。甚至他在老闆住處門口張貼「孬種」字條，還拍照上傳文具店臉書。

老闆父女因不堪其擾，報警偵辦。北檢起訴並聲請簡易判決處刑，一審判決拘役30天、有期徒刑6月。案經上訴，北院二審合議庭考量男子有精神疾病，犯後坦承犯行，被害人父女同意和解，改判拘役50天、有期徒刑8月，均緩刑5年。

但法官為避免該男子再度騷擾，參酌雙方和解內容，要求男子在緩刑期間內，須達成3條件：1.應定期至臺北市立聯合醫院松德院區接受診療，至無繼續治療之必要為止；2.禁止對前老闆、女兒及其配偶、直系血親為騷擾、接觸、跟蹤、通話及通信或類似之聯絡行為；3.應遠離前老闆及女兒之住居所、工作場所至少80公尺之距離，只要違反條件，就撤銷緩刑。

(中時 )

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