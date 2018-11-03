烏日區番仔園圳步道啟用　千人健走體驗田園風光

台中市烏日區東園里番仔園圳步道新建完工，烏日區公舉辦「農村再造•田園風光健走趣」活動，市長林佳龍與會發送文心蘭。（陳淑芬攝）

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東園里番仔園圳步道新建完工啟用，烏日區公所3日舉辦「農村再造•田園風光健走趣」活動，吸引近千民眾參加。市長林佳龍與會表示，步道長約1公里，沿途田園景致優美，還有創意彩繪牆，希望成為鄉親休閒的好地方，他並邀請民眾踴躍參觀花博，感受台中之美。

「農村再造•田園風光健走趣」健走活動在昭和庄休閒廣場舉行，台中市長林佳龍、市議會議長林士昌及市議員吳瓊華也到場共襄盛舉。因應當天花博開幕，現場準備文心蘭發放給民眾，讓民眾感受花博氣氛。

林佳龍表示，東園里番仔園圳步道雖然短短約1公里長，但沿路有圳溝、稻田、彩繪牆等特色，當地在過去基礎建設做得不夠多，市府近幾年來讓路平、燈亮、水溝通，連公墓也改為公園，民眾走在步道時，就像是「巡田水」一樣，可以沿途欣賞田園風光。

林佳龍並邀請民眾參觀花博盛會，他說，台中花博各園區上午有開園儀式，晚間在水湳中央公園舉辦開幕晚會，現場打造100公尺長、20公尺寬的巨型舞台，包括五大洲的表演團體都將上場演出，超過1300人的表演規模可說是空前絕後，更期盼透過舉辦花博，打造台中成為花園城市。

健走活動約有1千位民眾參加，氣候邁入初秋微涼，千人在步道健走享受田園風光，現場也準備地方小吃提供品嚐，讓民眾度過休閒健康假日。

(中時 )

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