嘉市》嘉義市長選戰 蕭淑麗猛攻眷村票 黃敏惠不排除提告

2018年11月03日 12:02 中時 廖素慧

嘉義市長候選人蕭淑麗在經國新城掛大看板訴求4年前的市長選戰。（廖素慧攝）

經國新城今天新增大看板矛頭指向市長候選人黃敏惠。（廖素慧攝）

署名蕭淑麗之友會製發的文宣品，譏諷黃敏惠為黃太后，並有操作棄保之虞。（廖素慧攝）

國民黨在嘉義市長選戰中眷村票倉陷入苦戰，黨提名的候選人黃敏惠搶進經國新城掛看板固票，無黨籍身分參選的候選人蕭淑麗不甘示弱，頻頻出招搶票，也高掛3幅大看板，另有1份「黃太后聖安」的文宣，所訴求的主題辛辣，黃敏惠陣營表示，已蒐集資料不排除提告違反選罷法意圖使人不當選。

1幅「三問黃敏惠」的巨幅看板，3日高掛在經國新城，與蕭淑麗訴求「還陳以真公道」、「與管中閔合照」等2幅大看板，搶攻眷村票的動作十分積極。

黃敏惠在經國新城也掛有大看板，與「蕭淑麗和管中閔合照」的看板，正面交鋒，黃敏惠是國民黨提名候選人，選戰開打以來再三強調「黨唯一提名候選人」，蕭淑麗退黨以無黨籍參選，「本是同根生」的2個女選將對打火熱，搶攻眷村票。

黃敏惠上月9日開記者會澄清說，她飽受黑函攻擊，但沒有做過的事不要栽贓抹黑給她，陳以真選舉時，她用好政績來輔選，議員候選人傅大偉、陳家平都清楚當時她如何認真輔選，請全民和她一起拒絕栽贓與抹黑。

(中時 )