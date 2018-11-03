台北》扶龍王世堅再發威 預言韓國瑜會和柯文哲「政治私奔」

2018年11月03日 11:59 中時電子報 邱文秀

王世堅大戰韓國瑜 竟讓柯文哲笑到翻過去

被網友虧有「扶龍命格」的王世堅又發威了!昨日他上政論節目，預言國民黨高雄市長參選人韓國瑜會和台北市長柯文哲「政治私奔」。此話一出網友都笑翻了「問世堅情為何物 直叫人柯韓相許」、「佩琪:柯文哲給我講清楚!!!」

民進黨台北市議員王世堅被網友虧有「扶龍命格」，罵誰誰就紅，國民黨高雄市長參選人韓國瑜崛起他功不可沒。昨日王世堅上政論節目，又開金口預言韓國瑜會和台北市長柯文哲「政治私奔」。

王世堅說「寶傑，我跟你預言，韓國瑜雖然有國民黨這個大家庭的包袱，可是最後韓國瑜他會跟柯文哲政治私奔，因為他是禿頭版的柯文哲。」

寶傑:「你說政治私奔是他們兩個會在一起?就是在政治上會在一起?」

王世堅點頭「對..對..對，你看著好了，那個柯文哲，他已經無心市政，正經的市政他講不出什麼，他只能講這些五四三，有的沒有的。那我擔任台北市議員，我監督市政，監督北農的治理，當初我質詢柯文哲跟韓國瑜，這都應當的。那後來為什麼變化，政治勢力怎麼把它移走，這個不干我的事。」

王世堅說，我最後講一點，韓國瑜背後還是有國民黨這個大包袱，國民黨這個大家庭不會放過他的，就像一個歌星紅了，爸爸媽媽就會搶著當經紀人，哥哥弟弟當司機開車，姐姐妹妹就去當和音天使，丁守中也要拉，台中台南也要去，就是要把韓國瑜榨到每一分榨乾。

PTT政黑版網友留言「靠杯 政治私奔是三小XDDDD」、「世間情真的很搞笑」、「世間是不是被自己黨內某派系壓到快受不了了」、「扶龍命格又發作了」、「南北柯P一起串連」、「他直接說現在韓國瑜的狀況不干我的事欸XD 」、「扶龍格這次開大絕了，兩個一起捧XDDD」、「佩琪:柯文哲給我講清楚!!」、「他講一個講對了 韓國瑜會被搾乾…」、「北高市長的kingmaker 一次輔選兩位 這種軍師哪裡找?」

「世堅對韓國瑜是真愛吧…那裡面濃濃的關心」、「三角腐 .. 這畫面太美我不敢看 ..」、「抓到了，柯文哲的小三就是韓國瑜」、「開房堅484對柯韓親密很多嫉妒？咬手帕？」、「這是新名詞嗎 他們要私奔去哪？」、「世堅：看我進化扶龍尊者一次carry上路和下路」、「這句聽得我都興奮了」、「世間情:反正都扶龍了，就把他們送作堆吧(^o^)」、「問世堅情為何物 直叫人柯韓相許XDD」。

(中時電子報)