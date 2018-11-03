佛州驚傳槍擊 2死5傷 槍手飲彈亡

2018年11月03日 11:59 中時電子報 吳映璠

美國佛羅里達州驚傳槍擊事件，一名槍手周五（2日）傍晚在首府塔拉哈西市（Tallahassee）一間瑜珈教室開槍，目前已知造成2人死亡、5人重傷，槍手行兇後飲彈自盡。

Breaking: At least four injuries reported after shooting at a yoga studio in Tallahassee, Florida. The gunman killed himself after the shooting. pic.twitter.com/0X8hM41JER — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2018

美國佛羅里達州塔拉哈西市一間瑜珈教室遭槍手開槍射擊，已知造成2人死亡、5人重傷，槍手行兇後飲彈自盡，圖為遭攻擊的瑜珈教室。（圖／美聯社）

美聯社引述自塔拉哈西警察首長迪理歐（Michael DeLeo），指槍手走進當地小型購物商場內的一間瑜珈教室後，朝6人開槍，另一人身中多槍。槍手犯案後自轟而亡，警方尚在調查槍手身分及犯案動機。

美國佛羅里達州驚傳槍擊，孤狼槍手周五傍晚在塔拉哈西一間瑜珈教室開槍，目前已知造成2人死亡、5人重傷，槍手行兇後飲彈自盡。（圖／美聯社）

迪理歐表示，槍手是孤狼犯案，並未透露使用何種手槍。

案發當時在附近酒吧的民眾梅莉莎（Melissa Hutchinson）表示，一名血流如注的男子跑進酒吧，她試著幫他止血，爾後又有三人從瑜珈教室跑進來，告訴大家有人在開槍。

報導指出，這名男子是在試圖制服槍手的過程中身中多槍。傷者表示案發當時槍手不斷進出瑜珈教室，當槍手開始裝子彈時，人們開始敲擊窗戶、警告其他人。

案發地點是當地鬧區，附近有多家餐廳、珠寶店及髮廊。

塔拉哈西官員馬多克斯（Scott Maddox）表示，這是他從事公職多年以來所遇過最糟的情況。

(中時電子報)