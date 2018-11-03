台中花博好拍又好玩 中市府公布園區10大亮點

2018年11月03日 12:03 中時 陳世宗

「樂農館」展出以稻米、水果、蕈菇、茶葉等4種台灣重要作物為主軸，呈現台灣農業故事！（陳世宗翻攝）

台中世界花卉博覽會在后里、豐原、外埔三大園區登場，總面積60.88公頃的花博園區該怎麼逛、怎麼玩？台中市政府盤點出三大園區的十大亮點；包括后里森林園區的發現館、聆聽花開的聲音、國際庭園、原生祕境，馬場園區的花舞館、故宮花蝶館；外埔園區樂農館、智農館，及豐原葫蘆墩園區的綺想童話區、遊藝花源－大地的調色盤等，邀請各地旅客一起來「踩點」。

后里森林園區的主展館「發現館」使用綠色建材再生塑化磚為建材，呈現鏤空視覺、空氣可流通的明亮空間，並與現有老樹融為一體，遊客可歷經從海拔0的出海口至3,886公尺雪山山頂的大甲溪生態之旅，還有深具視覺震撼的劇場展演，同時藉由館內的溫度與溼度控制，遊客也能感受到出海口的溫暖濕意及雪霸山林的冷冽氛圍，彷彿親臨其境。

踏出發現館就可看到15公尺的巨型智慧互動裝置藝術「聆聽花開的聲音」，這朵地表最大機械花由697個仿生花開裝置組成，與燈光、聲音如呼吸般連動，且白天、晚上有不同光影變化，展現群花開合的生命姿態。

「原生祕境」規劃七大展區，以台中原鄉泰雅族的射日傳說為起源，傳遞人與大自然共生共好理念，展示融合水陸生植物的「Palakaw阿美族馬太鞍部落傳統魚生態池」，以及「Uhtan’e ho mimimiyo部落森林漫遊探訪區」等主題藝術，重現原住民族精彩的原鄉文化。

后里馬場園區的「花舞館」，兩棟圓形構築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，並巧妙地區分為大小兩個圓形展覽空間。小圓「蘭花館」本身是溫室建築，規劃為長期蘭花展，訴說台灣蘭花產業的發展史；大圓「競賽館」將打造花藝殿堂，舉辦各檔期不同主題的花藝競賽，邀請國內外花藝大師，展現高超花藝技巧與國產花卉之美。

「故宮花蝶館」則規劃為經典花馬文物互動科技館，以不僅展出超人氣文物「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」，還有郎世寧「百駿圖」等，民眾將可近距離一睹經典文物的風采。

外埔園區必逛景點是「樂農館」與「智農館」，「樂農館」展出以稻米、水果、蕈菇、茶葉等4種台灣重要作物為主軸，呈現台灣農業故事；「智農館」則邀請到「辜嚴倬雲植物保種中心」參展，提供超過1千種珍稀植物，打造「植物方舟」，也展示台灣瀕臨滅絕的原生植物、科技運用於農業的方法等。

豐原葫蘆墩展區則打造全台第一座琉璃花園，以「幸福花嫁」為主題，策劃專為新人打造的浪漫花嫁廊道，其中，「，「綺想童話區」以愛情及親情為發想，運用不同花卉混色，營造猶如花紋編織的活潑感，且從育苗開始就先配植，設計從深到淺的漸層新娘頭紗，是國內首次利用花種配植呈現的裝置藝術。位於葫蘆墩第五展區的「遊藝花源」，結合4處現地水域景觀和地景藝術，以親子家庭族群為目標，打造如同「大地調色盤」般的夢幻場域。

(中時 )