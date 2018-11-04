8年25人受害！狼師患戀童症想保外就醫 高院不准

2018年11月04日 07:19 中時 陳志賢

前台北市某高中林姓資訊教師，被控以免費提供打電動、遊戲點數、虛寶方式，引誘國小、國中男童到住處性侵、猥褻，並拍攝猥褻影片自娛，8年來共25人受害。一審依對未滿14歲男子強制性交、強制猥褻共46罪判處28年徒刑。在押的林男，日前以他罹患戀童症，看守所無法治療，有保外就醫必要，向高院聲請交保停止羈押，讓他能在外治療。但高院以戀童症並非保外醫治病症，駁回聲請。

43歲林男被控以暱稱「熊貓」，藉線上遊戲及住處鄰近某國小機會搭訕男童，以3C電競產品、遊戲儲值卡引誘到住處，為男童手淫、口交、肛交並拍攝影片，自2009年2月至去年3月共性侵、猥褻25人，被害人最小11歲，有4人被性侵1年多，甚至有兄弟一起被害。

去年3月，因有男童母親發現兒子臉書與林親暱對話，得知兒子被林猥褻通知學校報警。檢警查扣林9個隨身碟、1台電腦主機及7個硬碟內發現大量男童遭猥褻影片。一審重判林男28年，並判林須賠償13名被害人共770萬慰撫金。

林男上訴高院，仍在羈押中。但林男以他經診斷罹患戀童症，依現今看守所的醫療資源，並無足夠的醫療設備、精神科專業，可以醫治他的戀童症，他有保外治療的需要，否則病情將難以治癒，向高院聲請交保停押。

高院認為，林男涉嫌性侵男童罪嫌重大，一審重判28年， 足認有逃亡之虞，加上有被害男童擔心林男會再出現將他們帶走，因此有繼續羈押必要，而且戀童症並非保外醫治的病症，駁回林男聲請，不准交保。

(中時 )