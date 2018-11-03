MLB》洋基陷抉擇 該買哈波還是馬恰多？

2018年11月03日 12:17 中時電子報 盧品青

Early @NYDNSports back: Baseball's new CBA will give Yankees plenty of cash to spend on Harper and Machado - https://t.co/WuUxBPf3fa pic.twitter.com/dvRGfpBkLe — Tom Biersdorfer (@TomBiersdorfer) December 3, 2016

今年世界大賽剛打完，哈波(Bryce Harper)的經紀人波拉斯(Scott Boras)就宣布他已經幫哈波找到新東家了，但暫時還不能公開。當然波拉斯只是虛張聲勢，畢竟這可是他打破歷史紀錄的好機會。

當年波拉斯幫A-Rod兩度簽下超級肥約之後遭解雇，因為波拉斯管太嚴，連客戶的飲食菜單都要插手，A-Rod又是一個場外私人事務特多的球星，最後只能分道揚鑣。如今哈波在手，今年自由市場可說是波拉斯畢生最大一仗。

哈波和馬恰多(Manny Machado)毫無疑問都在洋基雷達裡，但洋基只能簽下其中一人，到底該簽誰，各家看法也不同。《NBC Sports》很早就認為洋基不需要哈波，因為他們有「法官」賈吉(Aaron Judge)，兩人都是外野手，並且賈吉足以成為新一代看板球星。「每當賈吉敲了一轟，哈波加盟洋基的機會就減了一分。」

《紐約郵報》認為馬恰多正好來補防洋基空虛的三游位置，而且他和A-Rod有交情，本人也有意願加盟，談判的難度較小。然而該不該收他又是另一回事，畢竟馬恰多惡名在外。至於哈波也不應被排除，去年也很多人沒想到洋基會買史坦頓(Giancarlo Stanton)，現在又憑什麼假定他們不會買哈波呢。

哈波今天吹噓自己當上了新電玩遊戲的封面，但是他的帥照只穿著便服，「該穿什麼球衣還得等冬天才能揭曉。」結果賈吉發文恭喜哈波，哈波表示「你的讚美對我意義重大。」

兩人這樣簡短的交流就引得一些洋基球迷起鬨了，「這是在跟未來的隊友打招呼嗎？」哈波是強力左打，加上右打的史坦頓和賈吉，光是幻想這樣MVP等級的鋸齒打線就令球迷口水直流。

《紐約每日新聞》則說兩個都買吧，他們還直接幫哈波和馬恰多都穿上洋基球衣，重現當年的鑽石打線，而且他們兩年前就預見今天的情況了，可謂「明於時勢」。不過要搶這兩人的球隊還很多，包括兩人老東家國民和金鶯都想把他們簽回去，洋基若猶豫太久也有可能搞得空手而回。

(中時電子報)