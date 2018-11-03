大陸干預九合一大選？ 陸媒：「選舉奧步」毒化台灣

2018年11月03日 12:23 中時 楊家鑫

日前國安局長彭勝竹在立院稱大陸正干預台灣九合一大選，還提到大陸有3萬網路攻擊部隊，進行「制腦權作戰」。對此，大陸鷹派媒體《環球時報》3日刊登社評稱，「奧步」就像政治鴉片，容易上癮，必然嚴重毒化台灣的選舉文化，讓本不成熟的台灣選舉制度進一步異化，促使參選政黨搞極端競爭，這一切的惡果最終卻要由台灣的老百姓埋單。

大陸《環球時報》3日刊登社評「誣大陸干預選舉，台當局這都學美國」指出，台灣官員聲稱掌握大陸介入選舉情報，然而並沒有拿出一個能攤在桌面上的證據，實際上也不可能拿得出來。

評論稱，「對台灣搞的選舉，大陸從不干預，這可不是說說而已。甚至為了避嫌，大陸近期把好幾個涉台活動都停了。早些時候，華府為了轉移國內注意力，指稱中國干涉美國大選，連美國人自己都沒幾個當真。但現在台灣當局把華盛頓的這個劇本拿過來了，甚至連台詞都沒改。」

評論指出，大陸完全沒必要干預台灣的選舉，對大陸來說，保持相對超脫是最務實最理性的選擇。不管誰上台，大陸的原則都是在守好反「台獨」底線的前提下，推動發展兩岸關係，最終完成統一。「再說，如果大陸真像台灣當局描述得那樣『神通廣大』，那當年的陳水扁、今天的蔡英文能上台嗎？」

評論稱，台灣專門有個詞，叫「奧步」，指在競爭過程中為打擊對手而使出的陰招、損招、爛招。幾乎每次台灣選舉，都有「奧步」出現。演得多了，也被台灣民眾看穿了套路，產生了警覺。指責大陸干預選舉，就是台灣當局一計不成又生一計的結果。

評論強調，「奧步」就像政治鴉片，容易上癮，必然嚴重毒化台灣的選舉文化，讓本不成熟的台灣選舉制度進一步異化，促使參選政黨搞極端競爭，這一切的惡果最終卻要由台灣的老百姓埋單。

(中時 )