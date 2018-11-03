大陸干預九合一大選？ 陸媒：「選舉奧步」毒化台灣

國安局長彭勝竹1日赴立法院備詢。（姚志平攝）

友善列印
中時

日前國安局長彭勝竹在立院稱大陸正干預台灣九合一大選，還提到大陸有3萬網路攻擊部隊，進行「制腦權作戰」。對此，大陸鷹派媒體《環球時報》3日刊登社評稱，「奧步」就像政治鴉片，容易上癮，必然嚴重毒化台灣的選舉文化，讓本不成熟的台灣選舉制度進一步異化，促使參選政黨搞極端競爭，這一切的惡果最終卻要由台灣的老百姓埋單。

大陸《環球時報》3日刊登社評「誣大陸干預選舉，台當局這都學美國」指出，台灣官員聲稱掌握大陸介入選舉情報，然而並沒有拿出一個能攤在桌面上的證據，實際上也不可能拿得出來。

評論稱，「對台灣搞的選舉，大陸從不干預，這可不是說說而已。甚至為了避嫌，大陸近期把好幾個涉台活動都停了。早些時候，華府為了轉移國內注意力，指稱中國干涉美國大選，連美國人自己都沒幾個當真。但現在台灣當局把華盛頓的這個劇本拿過來了，甚至連台詞都沒改。」

評論指出，大陸完全沒必要干預台灣的選舉，對大陸來說，保持相對超脫是最務實最理性的選擇。不管誰上台，大陸的原則都是在守好反「台獨」底線的前提下，推動發展兩岸關係，最終完成統一。「再說，如果大陸真像台灣當局描述得那樣『神通廣大』，那當年的陳水扁、今天的蔡英文能上台嗎？」

評論稱，台灣專門有個詞，叫「奧步」，指在競爭過程中為打擊對手而使出的陰招、損招、爛招。幾乎每次台灣選舉，都有「奧步」出現。演得多了，也被台灣民眾看穿了套路，產生了警覺。指責大陸干預選舉，就是台灣當局一計不成又生一計的結果。

評論強調，「奧步」就像政治鴉片，容易上癮，必然嚴重毒化台灣的選舉文化，讓本不成熟的台灣選舉制度進一步異化，促使參選政黨搞極端競爭，這一切的惡果最終卻要由台灣的老百姓埋單。

(中時 )

中國新一代中低速磁浮列車出廠　… 安徽摧毀332個犯罪集團 群眾安全…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。