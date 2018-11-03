中市南屯區保安一街自來水管線汰換 提高供水品質且更加穩定！

2018年11月03日 12:32 中時 陳世宗

自來水用戶外線將由塑膠管(PVCP)更新為不鏽鋼波浪管(SSP)，除將改善當地漏水情形、供水穩定度。（陳世宗翻攝）

台中市南屯區保安一街一帶目前自來水管線已埋設20年以上，已逾使用年限，未來評估民生、產業、學校用水將大幅提升，雖目前供水無虞，但為滿足未來用水量，規劃將目前100~150mm之塑膠配水管(PVCP)，將管徑及材質均提升為200~300mm之延性石墨鑄鐵管(DIP)。

自來水用戶外線亦將由塑膠管(PVCP)更新為不鏽鋼波浪管(SSP)，除將改善當地漏水情形、供水穩定度，同時將台中精密園區4萬噸配水池之800mm配水管線與嶺東路300mm配水管線銜接，形成雙向供水模式。

台中市議員張耀中3日邀請台水公司董事長郭俊銘、立委張廖萬堅、文山里長黃美玉等，於南屯區文山圖書館，舉辦南屯區保安一街一帶自來水管線汰換說明會。

會中台水公司董事長郭俊銘表示除配水管線汰換成延性石墨鑄鐵管外，用戶外線亦效法日本嘗試選用不鏽鋼波狀管，雖金屬管材之造價遠高於塑膠管材數十倍以上，但為降低漏水率及穩定民眾用水水壓，仍不惜成本維護自來水管網；同時並向民眾展示延性石墨鑄鐵管(DIP)、不鏽鋼波狀管(SSP)之新式施工方式，與舊式塑膠管(PVCP)施工連接方式之不同，相較之下新式施工方式，明顯不論於管材、降漏等層面，均可大幅提升供水品質，廣獲里長、民眾一致讚賞。

台水公司第四區處長蕭淑貞說，本工程汰換管線範圍包括向上路五段、嶺東路、文山三街、文山五街、保安一街等路段及鄰近巷弄，預計汰換管線長度達4,806公尺，投入總工程經費5,000萬元，107年底設計完成，後續交由臺中市政府統一挖補辦理施工作業，將於108年底前完成施工。

台中市大肚山麓東側在中央及地方政府規劃開發產業相關園區，目前除國立台中科技大學南屯校區規劃案，又緊鄰臺中市精密機械科技創新園區，現已然成為中部地區一相當重要的高端科技產業聚落，而其中由臺中市政府所管理的臺中市精密機械科技創新園區更預計創造20,000個就業機會及高達600億元的年產值。

(中時 )