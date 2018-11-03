首屆中國進博會將登場 日本參展企業最多

2018年11月03日 12:35 中時 楊家鑫

首屆中國國際進口博覽會5日將在上海登場，日經中文網報導稱，屆時將有約450家日本企業參加，在各國和地區中，日本參展企業數是最多的。受到中日關係改善的利多，日本企業展區的總面積也最大。松下計劃展示面向新一代環保汽車的車載裝置等，宣傳技術實力和品質，進而擴大在大陸的市佔率。伊藤忠商事和丸紅等綜合商社也將展示日本食品等商品。

日經中文網報導指出，在中美貿易戰陷入泥沼的背景下，大陸似乎希望通過國際進口博覽會來宣傳大陸市場的購買力，同時彰顯開放市場的姿態。全球約有3000家企業預定參展，其中有約450家日本企業參加，在各國和地區中，日本參展企業數是最多的。同時由於中日關係改善的利多，日本企業展區的總面積也最大。

報導稱，日本除了豐田汽車和本田等汽車廠商外，三菱重工業等企業也將參展。雖然美國與大陸的關係出現惡化，但預計將有超過130家企業參展，僅次於日本和韓國。以通用汽車等汽車廠商為中心，美國企業將宣傳自身的技術實力。

報導指出，大陸海關總署發佈的貿易統計數據顯示，今年1至9月中國的進口額同比增長約14%。雖然進口額在2015至2016年連續2年同比下滑，但是2017年在堅挺內需的支撐下同比增長。不過受貿易戰的影響，9月對美國的進口額同比下滑1%，前景充滿不確定性因素。

報導稱，大陸國家主席習近平將出席開幕儀式並致辭，有觀點認為習近平將強調大陸擴大進口等方針。大陸最大電子商務企業阿里巴巴集團董事會主席馬雲和智慧手機製造商小米首席執行官雷軍等大陸代表性企業家也預定出席相關論壇。

(中時 )