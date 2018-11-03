克萊兒芙伊背部紋身 讓寇特羅素想起身上「這裡」？

克萊兒芙伊在新片是位女駭客，有許多新嘗試。（BBC提供）

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李艾文斯（左1）分享學生時期如何在課堂上一邊發出聲音一邊搗蛋的故事。（BBC提供）

英國知名女演員克萊兒芙伊（Claire Foy）上節目《葛漢諾頓秀》宣傳電影新作《蜘蛛網中的女孩》。她在新片化身「地表最強的神祕女駭客」莎蘭德一角，剪短頭髮，穿起皮夾克和緊身褲，身上還有經典刺青，騎著重機在結冰的湖面飆車，帥氣逼人。談到新戲中的動作橋段，她表示三場重要的動作戲都是自己上場，而且她很喜歡動作戲，甚至打趣說可以在戲中「合法絞殺」！

也上該節目宣傳新作《聖誕急救隊》的寇特羅素（Kurt Russell）， 看到克萊兒芙伊在片中的背部紋身，表示他自己在《紐約大逃亡》裡腹部的蛇形紋身是手繪的，馬上被來賓笑問「我很好奇蛇尾巴的形狀，是長尾巴嗎？」

另外喜劇演員李艾文斯（Lee Evans）在節目上與觀眾分享他於西區劇院的演出；作家大衛威廉（David Walliams）則在節目中介紹新出版的兒童著作《The Ice Monster》；蒙福之子樂團（Mumford & Sons）帶來新單曲〈Guiding Light〉。精彩內容將於11月7日（三）晚間9點20分於BBC Lifestyle頻道全台首播，10日（六）晚間9點30分重播。

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