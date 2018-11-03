進博會中國館下設港澳台展區

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首屆中國國際進口博覽會5日在上海登場，包含國家貿易投資綜合展和企業商業展。除中國大陸外，共有81個國家和國際組織參展，只展示不成交。中國館內將設香港、澳門、台灣三個子展區。企業展有3000多家企業參展，其中包括200多家世界500強和行業龍頭企業，100多項新產品和新技術將在博覽會上發佈。

大陸商務部副部長王炳南表示，國家貿易投資綜合展簡稱國家展，面積約3萬平方米，除大陸外，共有81個國家和世貿組織、聯合國工發組織、國際貿易中心等國際組織參展，只展示不成交。

國家展呈現如下特點：81個受邀國家既有發達國家，也有發展中國家和最不發達國家，遍及五大洲，其中亞洲20國，非洲8國，歐洲21國，美洲21國，大洋洲11國。

王炳南表示，大陸作為東道主，中國館展覽面積約1500平方米，以「創新、協調、綠色、開放、共享」的新發展理念為主線，展示大陸改革開放的巨大成就，以及大陸發展、共建「一帶一路」給世界帶來的新機遇。

王炳南表示，中國館共分八個部分，分別是序言、創新發展單元、協調發展單元、綠色發展單元、開放發展單元、共享發展單元、港澳台展區和結語。港澳台展區以「分享機遇，融合發展」為主題，下設香港、澳門、台灣三個子板塊，分別以「香港進」、「澳門薈」、「台灣來」為主題，展示兩岸四地經貿合作發展成就和共享機遇、融合發展的新氣象。

此外，首屆進口博覽會企業商業展包括貨物貿易和服務貿兩部分。企業展展覽面積27萬平方米，3000多家企業參展，其中包括200多家世界500強和行業龍頭企業，100多項新產品和新技術將在博覽會上發佈，全館特裝展位面積佔91％。

(中時 )

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