在辦公室持刀攻擊 新北市科員遭判休職半年

2018年11月04日 07:21 中時 陳志賢

新北市政府一名科員，因患精神疾病，8月間多次持美工刀刺傷科長、破壞股長電腦等公物，並對同仁叫囂比中指，市府不堪其擾，將該員移送公務員懲戒委員會，公懲會認為該員破壞公務紀律及機關秩序，致同僚產生人身安全之疑慮，為給予該員就醫療養時間，判決該員休職半年。

該名科員是於今年8月16日下午5時許，持美工刀刺傷該科科長前胸、頸部、手肘，該單位屢次勸說該員休假至醫院療養，但該員卻堅持去上班，8月21日下午再尾隨股長進辦公室，破壞該股長電腦螢幕、主機等公物，且對祕書室主任叫囂，並對股長比出不雅手勢，涉及公然侮辱。

新北市政府除將該員強制送醫外，並認為該員事後毫無悔意，一再以言語恐嚇機關，並擴及其他科室，且以隨機攻擊同仁及毀損公物，意圖殺人、妨害公務、公然侮辱等違法情事，移請公懲會處理。

該員在市府調查時，坦承自去年2月起被診斷出有精神方面疾病，有接受藥物治療及定期回診，但強調病情穩定。該員並稱是懷疑科長與醫師串通讓他病情好不了，同事處處刁難他，他才會作出攻擊及破壞公物舉動。

公懲會認為，該員行為時具辨識能力，不能免責，除涉犯傷害、毀損公物、公然侮辱罪，並違反公務員服務法規定，審酌該員患病持續治療，但他在辦公室內攻擊主管、侮辱女性同仁及毀損公物，破壞公務紀律及機關秩序，致同僚產生人身安全疑慮，為給予其相當時間就醫療養，判決休職半年。

(中時 )