陸首屆進口博覽會5日登場 郭台銘將在論壇發表演講

2018年11月03日 12:36 中時 藍孝威

首屆中國國際進口博覽會5日在上海登場，大陸商務部副部長王炳南今天（3日）在記者會上表示，大陸國家主席習近平5日上午將出席首屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經貿論壇開幕式，併發表主旨演講。5日下午同時舉行三場論壇，富士康科技集團創始人兼首席執行官郭台銘將發表演講和參與互動討論環節。

王炳南表示，開幕式將有來自130多個國家的政要和有關國際組織負責人，全球商界領袖、知名專家學者以及國內各部委、各地方約1500名代表將出席開幕式。開幕式結束後，中外領導人將一起參觀國家館。

王炳南表示，首屆虹橋國際經貿論壇的主題為「激發全球貿易新活力，共創開放共贏新格局」，將是國際官產學界共商全球經貿重大前沿問題的新高端對話平台。三場平行論壇於5日下午同時舉行，屆時將有2000多人與會。

三場論壇分別以「貿易與開放」、「貿易與創新」、「貿易與投資」作為議題。開放、創新、投資這三個維度是與貿易發展關係最為緊密的議題。在當前經濟全球化受阻，國際投資持續走低，以數位化、網路化、智能化為特徵的新工業革命引領產業和經濟發展變革的背景下，如何通過進一步推進經濟全球化、搶抓發展機遇、重振國際貿易與投資成為亟待討論的問題。

王炳南表示，論壇嘉賓陣容強大。包括：聯合國貿發會議秘書長基圖伊、聯合國工發組織總幹事李勇、經合組織秘書長古里亞等。

企業界重要嘉賓有泰拉能源主席比爾蓋茨、歐萊雅集團董事長兼CEO安鞏、福特汽車公司總裁兼CEO韓愷特、匯豐控股集團主席杜嘉祺、富士康科技集團創始人兼首席執行官郭台銘、阿里巴巴集團董事局主席馬雲、小米科技董事長雷軍等。

此外，參會的中外知名學者包括：北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫、清華大學國家金融研究院院長朱民、日內瓦高級國際關係和發展學院教授鮑德溫、彼得森國際經濟研究所高級研究員斯科特等。

(中時 )