經濟部政次指反空汙公投：像進廟拜拜祈求國泰民安

2018年11月03日 12:41 中時 楊佳穎

10案公投綁大選，中選會今起接連舉辦50廠公投意見發表會，首場由國民黨「反空汙」領銜提案人盧秀燕打頭陣，反方代表則為經濟部政務次長曾文生。面對盧秀燕質疑政府派反方代表「反反空汙」，曾文生反駁，依政府政策，預計要花7至8年時間降低台電空汙總量35%，而反空汙公投案主主張，要100年後才能讓火力歸零，「我們要等100年嗎？」，效果及判斷應很明確。

曾文生指出，根據統計數據，2016年5月20日後，台灣空品紅色警戒數字明顯減少，空氣中PM2.5濃度也明顯減少；而對於空汙的排放，影響最大的是要調整火力發電結構，天然氣在2016年發電佔35%，預計2025年調高到50%，而燃煤發電則在2016年約佔46%，預計2025降低到30%。

曾文生進一步說，同樣是火力發電，不同燃料會造成不同效果，在2016年二氧化碳排放約是0.53公斤，2025年預計降到0.39公斤，降幅達26%；而台電電廠總空汙排放量方面，也會從2017年的10萬噸，降到2025年的6.5萬頓，降幅35%。

他接著說，公投案主張每年減1%火力發電量，但若依照政府推動的政策，要花7至8年降低台電總空汙排放量35%，「是要1年1%，還是花7至8年減到35%，這效果跟判斷很明確。」

至於改變火力發電結構是否會影響電價，曾文生說，2015年電價每度2.9元，現在每度2.6元，「電價不會大幅上漲，這點是確定的」。針對供電狀況，他也指出，2015年有31天備轉容量不到6%，有2天低於90萬千瓦的紅燈警戒，2017年則是有核電機組發生故障問題，所以備轉不足6%有101天、紅色警戒3天，而2018年沒再發生任何紅色警戒，備轉不到6%也只剩下29天。

「事實上國內供電已進入相對穩定狀況」曾文生說，國內備轉容量率最低是發生在2016年5月31日，當時總統蔡英文上任不到2週；而電的供應不是一時之間造成的，是什麼原因，國人可以有更多思考，電力的準備需長期規劃。

曾文生還說，至於外傳2016年民進黨上台後「火力全開」，是因廢止或關掉核電廠，但2025非核政策是順著核電廠除役期程執行的，民進黨沒有要提早關閉核電廠，相關情況都是因機組本身狀況無法運轉，並非政府強制關閉，這點必須基於事實。

他也提到，「反空汙」案確實是溫和公投，自己的立場也同意，但事實上無論誰執政，都很難對政府造成有效約制，「每年平均1%，什麼時候要減到多少，都沒提到」，大家花力氣去投公投，最後卻是中性、無約制力的，「他要說什麼？向上天祈願或進廟去拜拜時祈求「國泰民安」這樣？」這事大家都不會反對，確實要整治空汙，但方式是否正確？

(中時 )