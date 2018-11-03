好萊塢重視亞洲市場　丁守中：上任後引進環球影城

2018年11月03日 12:38 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中今早接受媒體專訪，談到日前公布「心十大建設」與推動引進環球影城、青年公園晴空塔或天空樹等一區一亮點建設，引發熱議。丁守中表示，外國電影越來越重視亞洲市場，透過引進環球影城，影視內容、數位內容產業，一定能創造就業機會，還能發展觀光業。尤其北投士林科學園區光第一期工程地基就有90多公頃，國外影城通常只有20幾公頃，土地綽綽有餘。

丁守中今早接受廣播節目專訪做了以上表示，他說， 12大行政區一區一亮點建設，以最北的北投為例，前市長郝龍斌任內在3年前已整好北投士林科技園區第一期土地，相較內湖科學園區廠辦閒置率不到1%，但柯市府執政3年來，北投士林科技園區都晾在那邊，是一種浪費。

他也強調，在中國大陸有橫店影視城，外國人來拍電影只要帶劇本來就好，而且外國電影現在非常重視亞洲市場、中國市場，很多大導演電影都來台灣拍攝，如果發展影視城對觀光也能夠有很大幫助。

丁守中也說，未來要在士林發展溫泉觀光休閒產業、陽明山觀光休閒特區。至於基隆河、圓山花博公園，很多家長帶小孩在那邊玩，可以建設成國際級親子主題公園。大同區是北市老市區，有很多宮廟，可以打造宗教文化創意園區，多作APP導引系統，絕對能成為一個很有故事的地方。萬華方面，他則主張興建晴空塔，還要讓捷運南環段早日完工。

他還批評，台北市長柯文哲的公宅政策矛矛盾盾，一下說要蓋公宅，一下又說閒置房屋太多，根本不必蓋。事實上，北市最重要的是推防災型都更，因為北市很多地區在土壤液化區、山坡順向坡，如果能拿閒置土地作防災型都更，作有效疏散，避免發生地震時發生嚴重災害。

丁守中強調，面對重大天然災害，台北市應該放寬都更規定，同時都市發展應該有更多創意。台北市不能幾十年不變，現在很多東南亞城市、大陸二線都市建設都超越台北，所以應該大規模都更、放寬都更限制。

(中時電子報)