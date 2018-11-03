台中》邱素貞樹仔腳後援會成立 廖婉如到場催票

台中市長林佳龍、市議員邱素貞（中）南區樹仔腳後援會3日成立。市長夫人廖婉如（右一）代表林佳龍到場一起催票。（馮惠宜攝）

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市長夫人廖婉如（左二）代表林佳龍致送吉祥物「大蒜」，她祝邱素貞（右二）順利「凍蒜」。（馮惠宜攝）
市長夫人廖婉如祝邱素貞順利「凍蒜」並與民眾合影。（馮惠宜攝）

選戰倒數計時，台中11選區（東南區）市議員邱素貞3日成立台中市長林佳龍、市議員邱素貞南區樹仔腳後援會，市長夫人廖婉如代表林佳龍致送吉祥物「大蒜」，她祝邱素貞順利「凍蒜」，邱素貞一度哽咽，呼籲選民不要分票，氣氛熱絡、溫馨。

廖婉如表示，邱素貞與夫婿國光里長陳仁榮，在林佳龍競選立委時，非常幫忙，令人相當感動。尤其，邱素貞認真又老實，台灣的政治人物就是需要像她們一樣腳踏實地紮紮實實做事的人，因此特地來站台力挺。

邱素貞致詞時，首先盤點政績。她舉例，如成功爭取敬老愛心卡擴充使用搭乘計程車、打通學府路、爭取文小66新設國小及非營利幼兒園、力促忠孝路觀光夜市攤販集中區管委會成立，也要求頂橋仔新公地重新打造為城市光廊，以及爭取信義國小籃球場整建經費等，交出漂亮成績單。

她話鋒一轉，大打告急牌。邱素貞指出，由於她認真與努力，受到選民的肯定，外界都說她的風評不錯，當選沒問題，但已嚴重分散她的票源，頻臨落選邊緣。她指出，民進黨銳意改革，在推動一系列改革的過程中，人民感受到的痛，帳一定會記在民進黨的身上。

此外，綠營選民投票傾向，比較同情弱者，在席次極大化的期盼下，會自主配票，但如此，恐衝擊民調高、風評佳的人。邱素貞說，選情已出現危機，「亮紅燈」，她拜託選民當她的分身，除了反駁穩當選的不實耳語外，更要幫忙拉票，堅定固票，確保民進黨提名唯一女性過關。

(中時 )

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