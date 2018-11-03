紐航慶祝開航 台北直飛奧克蘭機票2萬有找

紐西蘭航空台北—奧克蘭航線11月1日起正式啟航，是目前唯一台灣—紐西蘭直飛航線。（紐西蘭航空提供）

友善列印
中時

紐西蘭航空台北—奧克蘭航線11月1日起正式啟航，是目前唯一台灣—紐西蘭直飛航線，紐航為慶祝開航，推出所有艙等的驚喜優惠，最低僅需1萬9900元起（未稅）。長榮航空則與紐航簽約，預計12月下旬將以共掛班號方式聯營合作。

紐西蘭航空表示，台北—奧克蘭直飛航線採用波音787-9客機直飛，飛行時間約11小時，每周二、四、六提供往返航班，讓旅客探索紐西蘭奇幻美景，或銜接皇后鎮、威靈頓、基督城、羅托魯瓦等20個紐西蘭國內目的地，以及澳洲、斐濟、庫克群島等南太平洋島嶼，甚至南美洲等熱門目的地。

為慶祝開航，紐西蘭航空推出驚喜優惠，即日起至11月27日，於紐西蘭航空官網（airnewzealand.tw）購票，最低僅需1萬9900元起（未稅），即可輕鬆出發紐西蘭。另豪華經濟艙4萬2000元起（未稅）、豪華商務艙8萬2000元起（未稅），就能享受奢華飛行體驗。

長榮航空與紐西蘭航空同屬星空聯盟成員，之後將以共掛班號方式聯營合作，預計12月下旬提供服務。由長榮航空營運桃園飛往日本的8條航線、桃園－首爾航線；紐西蘭航空負責營運11月1日復航的桃園－奧克蘭航線，再由奧克蘭飛往布里斯本、威靈頓、基督城、皇后鎮、但尼丁等5條航線，以及布里斯本－基督城航線。

長榮航空指出，與紐西蘭航空聯營合作，讓星空聯盟的飛航網絡更加緊密結合，除便利台灣旅客直通紐西蘭各大城市外，也有利於吸引往返東北亞與大洋洲的旅客來台轉機，提升長榮與紐航的機位運用率。

(中時 )

台中花博交通攻略看過來 親炙雲林美好 縣府打造跨域亮點…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。