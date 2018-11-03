新北》議員候選人搞創意「衣架、菜瓜布」競選小物搶婦女票

2018年11月03日 12:51 中時 宋原彰

新北市議員候選人張錦豪的選舉小物是菜瓜布和抹布，受到民眾熱烈回響，許多選民都說很貼心。(宋原彰攝)

候選人在製作選舉小物時，為了迎合家庭婦女需求、吸引更多媽媽選票，往往會選擇實用性較高的物品，像是新北市議員候選人白珮茹今年就發送「折疊式衣架」，提供外出旅遊的媽媽方便的晾衣服工具。市議員候選人廖先翔直接發送新北市專用垃圾袋。市議員候選人張錦豪則發送菜瓜布。許多婦女拿到小物後都直呼太貼心，也對候選人加分不少。

白珮茹這次製作「折疊式衣架」和「口袋型放大鏡」作為競選小物，她說媽媽們外出旅遊時，常因為找不到晾衣服工具，還要在外地購買簡易、一次性的衣架，花錢又不環保，折疊式衣架收納方便、不佔空間，對民眾來說相當便利；另外「口袋型放大鏡」則讓老花眼的人隨身攜帶，「選舉小物最重要的是實用性，讓民眾隨時帶在身邊，增加對候選人的印象。」

廖先翔這次則是將競選文宣放在新北市專用垃圾袋中，藉此宣導民眾不隨意丟垃圾和環保觀念，同樣受到民眾熱烈回響，許多選民都說此舉很貼心，拿了它就一定會用。另一位候選人張錦豪則發送菜瓜布和抹布，他說這些都是平時做家務的媽媽們會使用的器具，媽媽們收到這樣的文宣品，自然是讚不絕口，絕對能替候選人加分。

新北市長候選人侯友宜這次的選舉小物雖沒有專攻婦女選票，但也走實用風格，像是名為「侯大霾罩」的口罩，採用MIT純棉口罩，用紅色棉布搭上關公嘴部線條做為整體形象，希望民眾戴上口罩後一起防空汙，標語也巧用諧音「關罩」大家健康。

(中時 )