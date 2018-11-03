新北》打造寵物友善社區　汐止里長候選人手繪「貓爪」帆布袋

汐止湖興里長候選人郭書成自己設計「貓爪」圖案，希望打造寵物友善社區。(宋原彰攝)

友善列印
中時
宋原彰
汐止湖興里長候選人郭書成透過絹印，將「貓爪」圖案印在文宣品上，藉此宣導寵物友善觀念。(宋原彰翻攝)

汐止湖興里長候選人郭書成大學畢業後就投身選里長，平時喜愛養貓的他，希望將社區打造成「寵物友善社區」，不但用廣告顏料手繪「貓爪」圖示作為寵物友善標誌，還將其印製在帆布袋上，製作成競選小物贈送。他說靠著養貓，渡過了人生的低潮期，未來希望在社區公園內設置寵物奔跑區，並協助將流浪貓狗送養，真正落實寵物友善。

郭書成大學時期開始養貓，因為擔任學生會長時壓力不小，每次心情沮喪時，他表示都是靠著和貓相處轉移注意力、紓壓。畢業後決定參政，打造寵物友善環境就成為他政見的一大主軸，於是他開始自學絹印，用廣告顏料在帆布袋上畫出「貓爪」標誌，讓普通的帆布袋變成特色袋子，當作捐款者的回饋小物。

對於寵物友善政見，郭書成提出兩大方向，其一是在社區公園內設置寵物奔跑區，他說社區內僅一個公園，許多養寵物的居民在遛狗時，主人與寵物常佔用到雙向走道，造成擁擠，甚至居民間的紛爭，因此他希望設立寵物奔跑區，讓寵物不需牽繩就能盡情奔跑，也讓散步的民眾，不用擔心寵物暴衝或佔用道路。

其二是利用里長資源，將流浪動物送養給社區里民，郭書成說在大學時間，他就在學校成立的動物收容所中幫忙，送養動物的經驗充足；社區內有幫忙暫時領養動物的「愛媽」，未來希望利用照相及網路資源，將流浪動物的訊息公告出去，不但讓牠們找到下個溫暖的家，也能減輕愛媽們的負擔。

(中時 )

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