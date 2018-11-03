男明年1月訂婚還在PTT徵友 原來是前女友搞鬼

林姓女子利用楊姓前男友帳號在PTT發文徵友。（翻攝網路）

友善列印
中時
楊姓男子還曾公開發文指前女友用他的帳號發文。（翻攝網路）

即將於明年1月訂婚的楊姓男子，發現自己久未使用的PTT帳號竟然出現徵友文章，報警追查後發現是林姓前女友所為，台北地檢署偵查後，依妨害電腦使用罪將林女起訴，由於林女坦承認罪，北檢向台北地院聲請簡易判決。

楊姓男子與林女本是男女朋友關係，兩人交往期間，林女得知楊男在PTT的帳號、密碼。兩人分手後，林女自今年3月開始，利用楊男的PTT帳號、密碼登入發出內容為「〔徵男〕牛腩飯還是滷肉飯？」、「〔徵男〕地瓜球好吃嗎？」、「〔徵男〕成熟」等內容的文章。

林方並於文章內加上自己被貓抓傷大腿的照片及食物照，及「28Y 北市工作希望你至少30Y 170cm以上 聲音好聽更加分」、「關於你：不能排斥貓，三十歲以上。加分: 吃辣 英文好 愛火鍋 運動習慣 幽默 聲音好聽 手好看 反應快 雙子座 O型」等徵友內容，甚至還替楊男「回文」給網友。

楊男發現後7月間在PTT發文，指自己將於明年1月在台中訂婚，是否有人使這他的帳號與婚祕聯繫，並表示「沒什麼意外就是前女友搞的了」，隨後報請台北市中山分局處理。

林女到案後向檢察官坦承使用前男友的帳號發文，檢方依林女供述及警方調閱的登入紀錄檔，認定林女無故入侵他人電腦並變更電磁紀錄，依法將林女起訴，但因林女認罪，所以向法院聲請簡易判決。

(中時 )

紅衣女跳大漢橋 搜救艇下水搜救… 癡男愛慕女消防員 垂降隊員寢室…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。