男明年1月訂婚還在PTT徵友 原來是前女友搞鬼

2018年11月03日 13:26 中時 張孝義

楊姓男子還曾公開發文指前女友用他的帳號發文。（翻攝網路）

即將於明年1月訂婚的楊姓男子，發現自己久未使用的PTT帳號竟然出現徵友文章，報警追查後發現是林姓前女友所為，台北地檢署偵查後，依妨害電腦使用罪將林女起訴，由於林女坦承認罪，北檢向台北地院聲請簡易判決。

楊姓男子與林女本是男女朋友關係，兩人交往期間，林女得知楊男在PTT的帳號、密碼。兩人分手後，林女自今年3月開始，利用楊男的PTT帳號、密碼登入發出內容為「〔徵男〕牛腩飯還是滷肉飯？」、「〔徵男〕地瓜球好吃嗎？」、「〔徵男〕成熟」等內容的文章。

林方並於文章內加上自己被貓抓傷大腿的照片及食物照，及「28Y 北市工作希望你至少30Y 170cm以上 聲音好聽更加分」、「關於你：不能排斥貓，三十歲以上。加分: 吃辣 英文好 愛火鍋 運動習慣 幽默 聲音好聽 手好看 反應快 雙子座 O型」等徵友內容，甚至還替楊男「回文」給網友。

楊男發現後7月間在PTT發文，指自己將於明年1月在台中訂婚，是否有人使這他的帳號與婚祕聯繫，並表示「沒什麼意外就是前女友搞的了」，隨後報請台北市中山分局處理。

林女到案後向檢察官坦承使用前男友的帳號發文，檢方依林女供述及警方調閱的登入紀錄檔，認定林女無故入侵他人電腦並變更電磁紀錄，依法將林女起訴，但因林女認罪，所以向法院聲請簡易判決。

(中時 )