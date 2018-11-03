高雄》被陳其邁批得意忘形 韓國瑜：我不相信 他風度很好!

韓國瑜3日出席高市嘉義同鄉會會員大會，刻意操台語致詞拉近與鄉親距離。（林宏聰攝）

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民進黨高雄市長候選人陳其邁3日上午批評對手韓國瑜說話前後不一，「初一十五不一樣」、「不要得意忘形、要勇於面對錯誤」；韓國瑜被媒體詢問對此看法時，狀似驚訝地說：「我不相信，我認為陳其邁委員風度非常好，基本上不會口出惡言！」

陳其邁3日一早在柴山登山口接受媒體訪問，提及韓國瑜先前說高雄又老又窮，現在又改口說高雄是珍珠，前後不一，「韓主委常說禿子跟著月亮走，但月亮初一十五是不一樣的」，批韓國瑜說過的話很常不承認、變來變去，「我覺得這是態度問題，應該要謙卑，不要得意忘形，要勇於面對錯誤」。

韓國瑜稍後被媒體問到此事，表示「又老又窮」是現況，「珍珠」是指未來潛力，怎麼會矛盾？他認為高雄所有政治人物，不分任何政黨，要團結起來，把高雄打造成又年輕又有錢，因為高雄絕對有條件。

他也反問記者「真的是陳其邁說的嗎？」他說，雙方認識多年，陳其邁風度非常好，不相信會口出惡言，「我寧願相信人性本善，祝福陳其邁委員直接告訴市民他要做什麼」。

韓國瑜說，在任何場合及時間，他遇到陳其邁都會上前熱情握手，「如果他不介意，我甚至願意擁抱他」，希望共同打一場歡樂陽光、乾乾淨淨的選舉。

陳其邁、韓國瑜3日皆出席高市嘉義同鄉會會員大會，先後到場並未碰面，由於嘉義同鄉會民進黨支持者較多，現場觀察陳其邁獲得的掌聲較熱烈，韓國瑜僅簡短致詞3分鐘，但刻意全程操台語，且開頭就說「我住各位鄉親隔壁、雲林」，試圖拉近與鄉親的距離，不過台下仍有人故意閉目養神，氣氛較冷淡。

會後韓國瑜笑說，團體本來就各有背景，意識形態比較綠的也沒關係，「再怎麼綠，也是有很多人熱情鼓掌，這樣我就很感動了！」他說，昨天在旗津造勢，全高雄最綠的地方，鄉親一樣很熱情，「這就是高雄人可愛之處，就算他不投票給你，也可以跟你笑瞇瞇的啊！」

媒體提問韓國瑜臉書發起募集108招奧步活動，他誇張地說，現在已經收到海內外網友傳來6000招奧步，未來會從中挑選最有創意的108招，贈送親筆簽名梳子當禮物，希望以招募奧步來破解奧步，打一場乾淨的選舉。

(中時 )

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