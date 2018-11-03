陸首屆進博會 習近平料將再宣示對外開放決心

2018年11月03日 13:03 中時 林勁傑

大陸首屆國際進口博覽會登場前夕，歐盟則呼籲大陸要採取具體措施，進一步向外資企業開放市場，提供公平競爭的環境，並表明不會在會上簽署任何政治性的聲明。而陸美貿易戰未歇，大陸於5日起在上海舉辦的國際進口博覽會，中共總書記習近平會到場演講，料將宣示對外開放決心、緩解外界對大陸貿易行為的擔憂。

香港經濟日報報導，歐盟1日表示，歐盟是大陸最重要的貿易夥伴之一，而成功與否，要以大陸即時實施的具體系統性舉措來衡量，相關舉措應是在關稅調整之外，解決很多長期存在的貿易和投資關切，「我們期待的是中國政府公布一份清楚的聲明，給出此類舉措的細節和時間表」。

歐盟又稱，不會支持任何有關博覽會的聯合政治聲明，「這是針對不同國家的行動，重點是中國市場進口與開放」。據了解，有批評人士認為，此次博覽會的籌劃商務氣氛不濃而政治意味明顯。

與此同時，德國駐中大使葛策（Clemens von Goetze）與法國駐中大使黎想（Jean-Maurice Ripert）近日也罕見在大陸媒體發表聯合署名文章，呼籲北京政府推出更全面的改革日程，在關稅、投資、保護知識產權等領域採取具體措施，為外商創造公平的競爭環境。

(中時 )