身障技能賽 勞動力桃竹苗分署成績優

2018年11月03日 13:56 中時 呂筱蟬

15屆全國身心障礙者技能競賽3日在台北莊敬高職揭曉成績舉行頒獎，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署派出21位選手，在珠寶金銀細工、西餐、蛋糕裝飾、進階女裝、編輯排版、攝影、廣告牌設計及繪畫等職類，拿下1金、2銀、1銅及第4、第5名還有佳作等佳績，大放異彩。

剛拿下「蛋糕職類」銀牌的桃竹苗分署培訓選手李思儒僅19歲，患有中度語言障礙，因為一出生就沒有鼻樑骨，不只顏面唇顎裂甚至還影響發聲，從小飽受異樣眼光，更遭受同儕排擠與霸凌。高二時開始學做麵包，從做麵包中獲得成就感而開啟他對烘焙的興趣，覺得沈浸在烘焙的世界中可以忘卻不快樂的事情。就讀萬能科大餐飲管理系後，聽到學校在徵召身障賽的蛋糕裝飾職類選手，李思儒毫不考慮就加入。

指導老師陳明裡說，思儒基本功沒問題，就是在細心度需要培養，因此訓練期間也不斷提醒他。獲得蛋糕裝飾職類第二名的李思儒開心地說，我終於用獎牌證明自己！賽前最擔心的就是巧克力定型的部分，也怕因為自己粗心影響成績，所以賽前兩個月就開始緊鑼密鼓的參加培訓，每天都是早上九點到訓練場，晚上10點才回宿舍休息，非常辛苦。

另一名拿下「西餐」職類銀牌的培訓選手蕭靖彥20歲，是心智障礙者，目前就讀萬能科大餐飲管理系二年級，與媽媽相依為命，從小喜歡做菜的他，覺得煮菜很帥氣，而且最愛把菜擺盤擺得漂漂亮亮的上桌，讓他覺得很有成就感，勵志進入知名的鐵板燒並成為一位優秀的西餐廚師。他還說，此次能獲獎自己也很意外，他也分享自己的比賽心得，就是不要一開始就因為比賽題目而影響心情亂了步調，應該按部就班專心把題目做完並且注意西餐的擺盤與氣味。

指導老師也是萬能科大餐管系教授林進源老師說，靖彥剛開始並不被看好，因為反應比較慢且記憶力較差，所以比別人早兩個月開始培訓加強基礎功;此外，因為靖彥喜歡照著自己的步調，為了幫助他控制時間完成比賽項目，光是在賽前就修改了5次菜單，才讓他能依照平時訓練的表現，在比賽期間專注發揮實力，一舉奪銀。林進源也肯定蕭靖彥的努力，還說他假日都要到速食店打工貼補家用，又要花時間準備競賽非常不容易。

桃竹苗分署長賴家仁在第一時間向得獎的培訓選手恭賀並表示，桃分署長期投入各項技能競賽選手培訓不遺餘力，對於身障賽選手的培訓，並不僅僅只是把選手推向榮耀的那一刻，而是希望透過技能的培訓，讓身障選手學習技能，未來可以穩定就業，在職業領域上佔有一席之地。

(中時 )