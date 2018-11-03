NBA》勇士三劍客豪取83分 主場擊退灰狼7連勝

勇士前鋒杜蘭特強行切入禁區，托利佛(左)、唐斯兩名灰狼球員無法阻擋。(美聯社)

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柯瑞與羅斯(左)正面對決，卻因羅斯左踝痠痛提前落幕。(美聯社)

勇士這波連勝氣勢簡直無人能擋！儘管下半場一度處於落後，勇士3日仍靠杜蘭特、柯瑞與克雷湯普生攜手攻下83分，終場116比99逆轉擊退來犯的灰狼，豪奪7連勝，勇士目前9勝1敗，不僅位居西區第1，戰績也占聯盟首位。

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上半場一路領先的勇士，卻在第3節遭灰狼超前，打完前3節，灰狼87比83領先，幸好勇士靠「浪花弟」克雷湯普生末節一開始連取8分，打出一波12比2猛攻重新搶回領先優勢，也讓柯瑞與杜蘭特坐在板凳看得相當開心。

接著勇士順勢換上柯瑞與杜蘭特，除了繼續擴大領先差距到15分之多，更發揮堅強防守，讓灰狼整整快要5分鐘毫無得分進帳，場上局面徹底遭到勇士控制，灰狼總教練席波迪也在最後1分多鐘換下主力，接受中止2連勝命運。

杜蘭特全場投19中11，貢獻全場最高33分，外加12籃板、3助攻，柯瑞表現也不遜色，拿到28分、9籃板及7助攻，克雷湯普生22分、4籃板，卓雷蒙格林則是拿下9分、11助攻、9籃板與3火鍋的接近大三元演出。

本季飽受吉米巴特勒賣我風波影響的灰狼，目前4勝5敗，勝率再次跌到5成以下，威金斯3日攻下全隊最高22分，巴特勒21分，唐斯13分、11籃板，前役猛轟50分的「飆風玫瑰」羅斯僅打5分鐘，就因左踝痠痛提前退場。

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吉米巴特勒突破克雷湯普生(右)、傑瑞柯兩名勇士防線。(美聯社)
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